Lewandowski przed wielką szansą! Może dogonić Ronaldinho

Już za kilka godzin FC Barcelona rozegra kolejne ligowe spotkanie, w którym zmierzy się z Gironą. Prawdopodobnie w pierwszym składzie wybiegnie Robert Lewandowski. Dziennik "Mundo Deportivo" ujawnił, że Polak stanie przed szansą dogonienia legendarnego Ronaldinho.

Zdjęcie Roberta Lewandowskiego w stroju piłkarskim z wizerunkiem Ronaldinho w prawym górnym rogu.
Robert Lewandowski może dogonić Ronaldinho

Lewandowski został piłkarzem Barcelony w lipcu 2022 roku. Od tamtej pory rozegrał 176 meczów, w których strzelił 114 goli.

 

Dziennik "Mundo Deportivo" zauważył, że jeśli reprezentant Polski trafi do siatki w poniedziałkowym meczu z Gironą, będzie to dla niego 58. spotkanie w La Liga, w którym zdobędzie przynajmniej jedną bramkę.

 

Tym samym może wyrównać wynik legendarnego Ronaldinho. Ten potrzebował jednak do tego pięciu sezonów, podczas gdy Lewandowski - czterech. Łącznie 37-latek strzelił dotąd w 57 meczach La Liga 79 goli. Brazylijczyk zanotował jedynie 70 trafień.

 

Biorąc pod uwagę obecny sezon ligowy, Lewandowski nie jest jednak najlepszym strzelcem Barcelony. Ma tyle samo bramek, co Lamine Yamal (10), natomiast najskuteczniejszym piłkarzem zespołu jest Ferran Torres z dorobkiem 12 trafień.

 

Mecz Girona - FC Barcelona odbędzie się w poniedziałek 16 lutego. Początek o godz. 21:00.

