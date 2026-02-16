Liga Konferencji - 19.02. Plan transmisji. Gdzie obejrzeć? O której godzinie?

Piłkarskie emocje związane z Ligą Konferencji UEFA zaczną się już o godz. 17:00. Wtedy wystartuje przedmeczowe studio, w którym szczegółowo przenalizujemy to, co może wydarzyć się we czwartkowy wieczór. A wydarzy się na pewno sporo!

Jako pierwsi na boisko wybiegną zawodnicy Lecha Poznań, którzy zmierzą się z niżej notowanym KuPS Kuopio. Zdecydowanym faworytem są mistrzowie Polski, ale pamiętni wpadki na Gibraltarze z Lincolnem, nie mogą zlekceważyć rywala.

ZOBACZ TAKŻE: Iwanow: Lech „odmrożony”. Teraz zimna Finlandia

O wiele trudniejsze zadanie czeka Jagiellonię, która podejmie renomowaną Fiorentinę. Warto jednak podkreślić, że "Viola" przeżywa w tym sezonie duże problemy, czego dowodem fatalna postawa w Serie A i walka o utrzymanie. Pytanie, czy w obliczu niepewnej sytuacji na krajowym podwórku, dwukrotny finalista tych rozgrywek nie potraktuje Ligi Konferencji ulgowo? A może wręcz przeciwnie? Jedno jest pewne - Białostocczan czeka kolejna magiczna noc w pucharach.

Rewanże zaplanowano na 26 lutego. Zwycięzcy awansują do 1/8 finału, gdzie czeka już osiem rozstawionych drużyn, a wśród nich Raków Częstochowa.

Plan transmisji Ligi Konferencji:

Studio Ligi Konferencji godz. 17:00 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1)

KuPS Kuopio - Lech Poznań godz. 18:35 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1)

Jagiellonia Białystok - Fiorentina godz. 20:50 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1)

Omonia - HNK Rijeka godz. 20:50 (Polsat Sport Extra 4)

Mecze Ligi Konferencji dostępne również na platformie Polsat Box Go.

Polsat Sport