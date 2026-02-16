Lech Poznań wykonał zadanie i awansował do fazy play off Ligi Konferencji. Ostatecznie zajął 11. miejsce, tracąc dwa punkty do pozycji gwarantującej bezpośredni awans. Mimo to piłkarze Nielsa Frederiksena mają spore szanse na ten etap rozgrywek, gdyż na ich drodze stoi teraz fiński KuPS.

Poznanianie mają w ostatnich latach szczęście do rywali z północnej części Europy w fazie pucharowej. W sezonie 2022/23, zanim odpadli z Fiorentiną, grali w barażu o 1/8 finału LK z Bodoe/Glimt (0:0 i 1:0), a w kolejnej rundzie trafili na Djurgardens IF (2:0 i 3:0).



W starciach z takimi przeciwnikami mają przewagę wynikającą z faktu, że na początku roku piłkarze w Norwegii, Szwecji i Finlandii nie są w rytmie meczowym, bo w krajowych ligach rywalizuje się tam systemem wiosna-jesień. KuPS Kuopio pauzuje od listopada, kiedy zdobyło po raz drugi z rzędu tytuł mistrzowski.



Do końca ubiegłego roku piłkarzem KuPS był Piotr Parzyszek. Od 1 stycznia Polak pozostaje bez klubu.

KuPS Kuopio - Lech Poznań. Transmisja TV i stream online

Transmisję meczu KuPS Kuopio - Lech Poznań będzie można obejrzeć w czwartek 19 lutego w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1, a także online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 18:35. Przedmeczowe studio ruszy natomiast już o 17:00.