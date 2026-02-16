Magiera: A może by tak podwyższyć siatkę?

Nic jeszcze nie jest definitywnie zatwierdzone, o czym mówiliśmy w Magazynie #7Strefa na bazie informacji, które przekazał nam były świetny sędzia międzynarodowy Piotr Dudek, który jest członkiem Komisji Przepisów Gry i Sędziowania przy FIVB.

ZOBACZ TAKŻE: Śliwka zagrał świetny mecz, a kibicował mu... synek! Urocze zdjęcie obiegło media

Stosowny komunikat w tej sprawie pojawił się też na profilu sędziowskim w portalach społecznościowych. Oto jego treść:



"Przedstawiony materiał ma formę roboczą – mówimy o kierunkach prac, a nie gotowych interpretacjach. Wydział Sędziowski PZPS przygotował tłumaczenie i opracowanie tych zmian w formie prezentacji, a sędziowie szczebla centralnego otrzymali ją dziś w ramach cyklu Volley SPOT PZPS. Najważniejszymi informacjami dzielimy się również z szerszym gronem zainteresowanych tutaj.



Co ma trafić do testów?



- jeszcze większa swoboda ustawienia zespołu przyjmującego. Zmiany w ustawieniu zespołu przyjmującego będą możliwe już po gwizdku na zagrywkę;

- limit zmian w secie zwiększony do 8;

- skład zespołu (musi być zgłoszony minimum 1 zawodnik libero. W testowanym brzmieniu skład będzie mogło tworzyć np. 13 zawodników + 1 libero);

- zezwolenie na kontakt piłki z siatką na całej jej długości oraz z antenką poniżej górnej krawędzi siatki, o ile piłka pozostanie po tej samej stronie;

- nowe uprawnienia Libero (m.in. rozegranie palcami z każdej strefy i opcja zagrywki);

- piłka po kontakcie z elementami sufitu;

- oznaczanie akcji do weryfikacji na tablecie zespołu jeszcze w trakcie wymiany;

- "obcierki" będzie można weryfikować w ramach procedury challenge;

- ograniczenia z braniem przerw dla odpoczynku po challenge’u;

- sędziowie nie będą musieli w wielu przypadkach używać gwizdka na zakończenie wymiany np. Boisko/Aut (piłka lądująca bezpośrednio na podłożu);

- doprecyzowane zasady rozmowy trenera z sędzią pierwszym.



Kolejne tematy – jak gra nad siatką, kontakt z siatką czy piłka rzucona – wymagają jeszcze dopracowania przez środowisko trenerskie.



Pewnie macie mnóstwo pytań. Więcej szczegółów pojawiać się będzie razem z oficjalnymi materiałami do testów. Wtedy wrócimy do Was z szerszym omówieniem tych zmian".



Nie wiem, czy siatkówka jest tą zespołową dyscypliną sportu, gdzie zmiany i modyfikacje przepisów gry zdarzają się najczęściej, ale niewykluczone, że tak jest. Część zmian wprowadzonych dotąd przyjęła się znakomicie, a z części rezygnowano i wracano do pierwotnych form i wzorców. W omawianych propozycjach nie ma żadnej rewolucji, taką na pewno była zmiana zasady punktowania w 1999 roku, która zresztą świetnie się sprawdziła i wydaje się, że tutaj – jeśli chodzi o kierunek gry związany z jej ramami czasowymi – cały czas jest największe pole do popisu.



I druga rzecz, nad którą chyba wypadałoby się zastanowić, a o której nie ma na razie mowy, to kwestia… podniesienia siatki. No bo jeśli według wszystkich danych prowadzonych na przestrzeni ostatnich 50 lat ludzie są średnio 10 centymetrów wyżsi niż kiedyś, to tę siatkę chyba o te 10 centymetrów można by było podnieść.



À propos tych umownych 50 lat, to warto zauważyć, że w Złotej Drużynie Huberta Wagnera, która 50 lat temu sięgnęła po złoty medal olimpijski, najwyższym siatkarzem reprezentacji Polski był Tomasz Wójtowicz, który mierzył sobie 197 cm wzrostu.