Miłe złego początki. Majchrzak nie wykorzystał swojej szansy w Doha

Kamil Majchrzak wrócił do gry po wielkoszlemowym Australian Open. Polak w Melbourne dotarł do drugiej rundy, jednak w trakcie rywalizacji zmagał się z kontuzją. Teraz, po trzytygodniowej przerwie, wystartował w imprezie rangi ATP 500 w Doha.

ZOBACZ TAKŻE: Świątek i Sabalenka będą miały kłopoty?! Włodarze chcą surowych kar

W pierwszej rundzie przeciwnikiem Majchrzaka był Arthur Fils. Francuz w ostatnim czasie również miał problemy zdrowotne. Pauzował od sierpnia ubiegłego roku, a obecny sezon rozpoczął dopiero w lutym.

Premierowy set przebiegał pod dyktando serwujących. Widzieliśmy w nim zaledwie jednego break pointa. Do niego - przy stanie 4:4 - dotarł Fils. Francuz zmarnował jednak okazję, a wszystko rozstrzygnęło się w tie-breaku.



W "dogrywce" jako pierwszy na 3:1 odskoczył Fils. Majchrzak zdołał odłamać rywala, lecz ten ponownie odebrał podanie Polakowi, wychodząc na prowadzenie 5:4. Następnie inicjatywę przejął piotrkowianin. Dwukrotnie zdobył mini breaka, po czym zakończył partię przy własnym serwisie, triumfując do pięciu.

Drugi akt zmagań szybko pod siebie ustawił Fils. Francuz przełamał naszego rodaka, odjeżdżając na 3:1. 40. tenisista rankingu ATP bez problemów dowiózł korzystny rezultat do samego końca, wyrównując na 1:1 w setach.

Fils poszedł za ciosem i zaliczył breaka już w pierwszym gemie trzeciej odsłony. Majchrzakowi udało się jednak od razu zniwelować różnicę. Francuz zadał kolejny cios przy stanie 2:2. Znów przełamał Polaka i tym razem potwierdził to swoim podaniem (4:2). Fils utrzymał prowadzenie i zwyciężył 6:4, eliminując Majchrzaka z turnieju w Doha.

Kamil Majchrzak - Arthur Fils 7:6(5), 3:6, 4:6

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

JC, Polsat Sport