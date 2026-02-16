Miłe złego początki. Majchrzak nie wykorzystał swojej szansy w Doha

Tenis

Kamil Majchrzak odpadł w pierwszej rundzie turnieju ATP 500 w Doha. Polak prowadził w setach z Arthurem Filsem, jednak Francuz odwrócił losy rywalizacji i wyeliminował naszego rodaka.

Tenisista Kamil Majchrzak odbija piłkę rakietą podczas meczu.
fot. PAP
Kamil Majchrzak

Kamil Majchrzak wrócił do gry po wielkoszlemowym Australian Open. Polak w Melbourne dotarł do drugiej rundy, jednak w trakcie rywalizacji zmagał się z kontuzją. Teraz, po trzytygodniowej przerwie, wystartował w imprezie rangi ATP 500 w Doha.

 

ZOBACZ TAKŻE: Świątek i Sabalenka będą miały kłopoty?! Włodarze chcą surowych kar

 

W pierwszej rundzie przeciwnikiem Majchrzaka był Arthur Fils. Francuz w ostatnim czasie również miał problemy zdrowotne. Pauzował od sierpnia ubiegłego roku, a obecny sezon rozpoczął dopiero w lutym.

 

Premierowy set przebiegał pod dyktando serwujących. Widzieliśmy w nim zaledwie jednego break pointa. Do niego - przy stanie 4:4 - dotarł Fils. Francuz zmarnował jednak okazję, a wszystko rozstrzygnęło się w tie-breaku.


W "dogrywce" jako pierwszy na 3:1 odskoczył Fils. Majchrzak zdołał odłamać rywala, lecz ten ponownie odebrał podanie Polakowi, wychodząc na prowadzenie 5:4. Następnie inicjatywę przejął piotrkowianin. Dwukrotnie zdobył mini breaka, po czym zakończył partię przy własnym serwisie, triumfując do pięciu.

 

Drugi akt zmagań szybko pod siebie ustawił Fils. Francuz przełamał naszego rodaka, odjeżdżając na 3:1. 40. tenisista rankingu ATP bez problemów dowiózł korzystny rezultat do samego końca, wyrównując na 1:1 w setach.

 

Fils poszedł za ciosem i zaliczył breaka już w pierwszym gemie trzeciej odsłony. Majchrzakowi udało się jednak od razu zniwelować różnicę. Francuz zadał kolejny cios przy stanie 2:2. Znów przełamał Polaka i tym razem potwierdził to swoim podaniem (4:2). Fils utrzymał prowadzenie i zwyciężył 6:4, eliminując Majchrzaka z turnieju w Doha.

 

Kamil Majchrzak - Arthur Fils 7:6(5), 3:6, 4:6

 

JC, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ARTHUR FILSATPATP 500 DOHAATP 500 DOHA 2026ATP DOHAATP DOHA 2026ATP TOURKAMIL MAJCHRZAKTENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Tomaszewski po awansie Polski w United Cup: To wielki czas w historii naszego sportu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 