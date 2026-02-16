Niezwykły wywiad z Adamem Małyszem. Wielki mistrz opowiedział o Tomasiaku, co za słowa!

Konkurs duetów miał niewiarygodny przebieg. Polscy skoczkowie długo utrzymywali się w czołówce, ale wydawało się, że przez fatalne warunki atmosferyczne stracą szansę na medal. Ostatecznie jury odwołało wyniki z trzeciej serii, dzięki czemu Polacy sięgnęli po srebrny medal.

ZOBACZ TAKŻE: Tajner zabrał głos po zdobyciu srebrnego medalu na ZIO 2026. Te słowa mówią wszystko

- Dramaturgia niesamowita. To nie jest przypadek, oni ten medal sobie wywalczyli - powiedział na gorąco Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego w rozmowie z Michałem Białoński, wysłannikiem Polsatu Sport na igrzyska olimpijskie.

Tomasiak sięgnął po trzeci medal olimpijski na tych igrzyskach



- To, co zrobił Kacper, nie udało się żadnemu naszemu skoczkowi na jednych igrzyskach - stwierdził Małysz. - On już naprawdę ładnie lata i dostaje już noty jak najlepsi zawodnicy. To bardzo cieszy, że tak szybko wskoczył do czołówki i tam pozostał - dodał.



Prezes PZN zwrócił też uwagę na Pawła Wąska i trenera Macieja Maciusiaka.



- Tyle było krytyki w ich stronę, a oni pokazali, że się da - zakończył.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat Sport