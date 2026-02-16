Niezwykły wywiad z Adamem Małyszem. Wielki mistrz opowiedział o Tomasiaku, co za słowa!

Zimowe

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek sięgnęli po srebrny medal w konkursie duetów na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz był pod wrażeniem występu reprezentantów Polski. O swoich przemyśleniach opowiedział wysłannikowi Polsatu Sport na igrzyska Michałowi Białońskiego w niezwykłym wywiadzie.

Dwóch mężczyzn w zimowych ubraniach, jeden z nich trzyma mikrofon i szeroko się uśmiecha, podczas gdy drugi patrzy w stronę obiektywu z uśmiechem.
fot. Polsat Sport
Michał Białoński przepytał Adama Małysza

Konkurs duetów miał niewiarygodny przebieg. Polscy skoczkowie długo utrzymywali się w czołówce, ale wydawało się, że przez fatalne warunki atmosferyczne stracą szansę na medal. Ostatecznie jury odwołało wyniki z trzeciej serii, dzięki czemu Polacy sięgnęli po srebrny medal.

 

ZOBACZ TAKŻE: Tajner zabrał głos po zdobyciu srebrnego medalu na ZIO 2026. Te słowa mówią wszystko

 

- Dramaturgia niesamowita. To nie jest przypadek, oni ten medal sobie wywalczyli - powiedział na gorąco Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego w rozmowie z Michałem Białoński, wysłannikiem Polsatu Sport na igrzyska olimpijskie.

 

Tomasiak sięgnął po trzeci medal olimpijski na tych igrzyskach


- To, co zrobił Kacper, nie udało się żadnemu naszemu skoczkowi na jednych igrzyskach - stwierdził Małysz. - On już naprawdę ładnie lata i dostaje już noty jak najlepsi zawodnicy. To bardzo cieszy, że tak szybko wskoczył do czołówki i tam pozostał - dodał.

Prezes PZN zwrócił też uwagę na Pawła Wąska i trenera Macieja Maciusiaka.


- Tyle było krytyki w ich stronę, a oni pokazali, że się da - zakończył.

Zobacz także

Dziennikarze Polsatu Sport na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Zobacz wyjątkowe materiały

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ZIMOWEZIMOWE IO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Apoloniusz Tajner: Od wielu lat oglądałem skoki ze spokojem, a Tomasiak znów obudził we mnie emocje
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 