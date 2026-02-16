Oficjalnie! Trener mistrzyń Polski na bruku. Niespodziewany komunikat

Siatkówka

KS DevelopRes poinformował, że z dniem 16 lutego zakończona została współpraca z pierwszym trenerem zespołu siatkarek Cesarem Hernandezem Gonzalezem. Hiszpana zastąpi jego asystentka Serbka, Jelena Blagojević.

Mężczyzna w fioletowej koszulce stoi na tle baneru z logo klubu.
fot. PAP
Cesar Hernandez Gonzalez nie jest już trenerem DevelopRes Rzeszów

"Decyzja o rozstaniu podyktowana jest analizą obecnej sytuacji zespołu. Zarząd Klubu uznał, że drużyna potrzebuje nowej energii oraz dodatkowego bodźca, aby skutecznie walczyć o obronę Mistrzostwa Polski i realizację najwyższych celów sportowych" - przekazano w klubowym komunikacie.

 

"Dziękujemy trenerowi za dotychczasową pracę, wspólne zdobycie Superpucharu Polski oraz życzymy powodzenia w dalszej karierze zawodowej" - czytamy.

 

Klub z Rzeszowa poinformował, że obowiązki pierwszego trenera przejmuje Blagojević.

 

"Jej dotychczasowe doświadczenie w roli asystentki trenera, a także znajomość specyfiki klubu oraz Ligi mają pomóc drużynie w odzyskaniu stabilizacji i odpowiedniego rytmu gry przed decydującą fazą sezonu" - poinformował klub ze stolicy Podkarpacia.

 

Cesar Hernandez Gonzalez do klubu z Rzeszowa trafił przed sezonem 2025/2026. Z DevelopResem zdobył Superpuchar Polski, awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń, a zespół ze stolicy Podkarpacia wciąż jest liderem TAURON Ligi z bilansem 16 zwycięstw i tylko jedną porażką.

 

Hiszpanowi nie udało się jedynie zrealizować celu, jakim było zdobycie Pucharu Polski, gdzie DevelopRes przegrał w półfinale z PGE Budowlanymi Łódź. 

HP, PAP
