Oficjalnie! Trener mistrzyń Polski na bruku. Niespodziewany komunikat

"Decyzja o rozstaniu podyktowana jest analizą obecnej sytuacji zespołu. Zarząd Klubu uznał, że drużyna potrzebuje nowej energii oraz dodatkowego bodźca, aby skutecznie walczyć o obronę Mistrzostwa Polski i realizację najwyższych celów sportowych" - przekazano w klubowym komunikacie.

"Dziękujemy trenerowi za dotychczasową pracę, wspólne zdobycie Superpucharu Polski oraz życzymy powodzenia w dalszej karierze zawodowej" - czytamy.

Klub z Rzeszowa poinformował, że obowiązki pierwszego trenera przejmuje Blagojević.

"Jej dotychczasowe doświadczenie w roli asystentki trenera, a także znajomość specyfiki klubu oraz Ligi mają pomóc drużynie w odzyskaniu stabilizacji i odpowiedniego rytmu gry przed decydującą fazą sezonu" - poinformował klub ze stolicy Podkarpacia.

Cesar Hernandez Gonzalez do klubu z Rzeszowa trafił przed sezonem 2025/2026. Z DevelopResem zdobył Superpuchar Polski, awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń, a zespół ze stolicy Podkarpacia wciąż jest liderem TAURON Ligi z bilansem 16 zwycięstw i tylko jedną porażką.

Hiszpanowi nie udało się jedynie zrealizować celu, jakim było zdobycie Pucharu Polski, gdzie DevelopRes przegrał w półfinale z PGE Budowlanymi Łódź.

HP, PAP