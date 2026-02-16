Ogromna tragedia. Nie żyje 18-letni sportowiec

Francesco Mazzoleni jeździł w barwach amatorskiej drużyny Team Goodshop Yoyogurt U23. Feralnego dnia odbywał trening przy jednej z szos w okolicach Bergamo. W pewnym momencie zderzył się z samochodem ciężarowym. Niestety, jego życia nie udało się uratować.

O śmierci sportowca poinformował jego zespół.

"To dla nas bardzo smutna niedziela. Nasz Francesco Mazzoleni odszedł zbyt wcześnie. Został potrącony podczas treningu na swoich rodzinnych drogach, robiąc to, co kochał najbardziej. Wszyscy zebraliśmy się w bolesnej ciszy wokół rodziny Francesco. Zawsze będziemy nosić w sobie Twój uśmiech i determinację, które popchnęły Cię do realizacji marzeń. Jesteś i zawsze będziesz jednym z naszych pomarańczowych kolarzy" - napisano w komunikacie Team Goodshop Yoyogurt U23.

Mazzoleni w marcu skończyłby 19 lat. Przygodę ze sportem zaczynał w młodzieżowej drużynie Almenno, a przed przejściem do Yoyogurt jeździł także dla UC Osio Sotto i Travel Service.

KP, Polsat Sport