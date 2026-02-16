Omal nie zginął na igrzyskach! "Najgorszy wypadek"

Do dramatu doszło podczas kwalifikacji do konkurencji Big Air w Livigno. Nastolatek nie zdążył wylądować po skoku i z impetem uderzył głową w nawierzchnię. Przez moment się nie poruszał.

Do Fina natychmiast zleciały się służby medyczne. Szybko został przeniesiony na nosze i przetransportowany do szpitala. Przy opuszczaniu placu boju zdołał pokazać fanom kciuk w górę.

Z relacji agencji ANSA wynika, że stan zawodnika jest stabilny. Mimo to, "Newsweek" określił przypadek Fina jako "najgorszy wypadek tych igrzysk".

W związku z wypadkiem szanse 18-latka na udział w igrzyskach spadły do zera. Finał Big Air zaplanowało na wtorkowe popołudnie.

Młody sportowiec to syn Samppy Lajunena, trzykrotnego złotego medalisty igrzysk olimpijskich w kombinacji norweskiej z Salt Lake City w 2002 roku.

KP, Polsat Sport