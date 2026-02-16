Omal nie zginął na igrzyskach! "Najgorszy wypadek"

Zimowe

Do ogromnego dramatu doszło podczas rywalizacji w Big Air podczas igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. 18-letni Elias Lajunen zaliczył okropnie wyglądający upadek. Zawodnika musiano zwieźć z toru na noszach.

Narciarz leżący na śniegu po nieudanym skoku podczas zawodów Big Air.
fot. PAP/EPA
Elias Lajunen zaliczył okropnie wyglądający upadek

Do dramatu doszło podczas kwalifikacji do konkurencji Big Air w Livigno. Nastolatek nie zdążył wylądować po skoku i z impetem uderzył głową w nawierzchnię. Przez moment się nie poruszał. 

 

Do Fina natychmiast zleciały się służby medyczne. Szybko został przeniesiony na nosze i przetransportowany do szpitala. Przy opuszczaniu placu boju zdołał pokazać fanom kciuk w górę. 

 

Z relacji agencji ANSA wynika, że stan zawodnika jest stabilny. Mimo to, "Newsweek" określił przypadek Fina jako "najgorszy wypadek tych igrzysk".

 

W związku z wypadkiem szanse 18-latka na udział w igrzyskach spadły do zera. Finał Big Air zaplanowało na wtorkowe popołudnie.

 

Młody sportowiec to syn Samppy Lajunena, trzykrotnego złotego medalisty igrzysk olimpijskich w kombinacji norweskiej z Salt Lake City w 2002 roku.

