Pietuszewski przeszedł do historii Porto. Nikt nie dokonał tego przed nim

Piłka nożna

Pomocnik Oskar Pietuszewski przeszedł w niedzielę do historii FC Porto, występując w wyjściowej jedenastce portugalskiego zespołu w ligowym spotkaniu w Funchal przeciwko Nacionalowi jako najmłodszy cudzoziemiec. "Smoki" zwyciężyły 1:0 po golu innego Polaka, Jana Bednarka.

Piłkarz FC Porto prowadzący piłkę na boisku
fot. AFP
Oskar Pietuszewski przeszedł do historii FC Porto

Wprawdzie Bednarek został jednomyślnie przez portugalskie media ogłoszony najlepszym zawodnikiem meczu, ale w komentarzach po spotkaniu dziennikarze poświęcali więcej uwagi 17-latkowi z Białegostoku.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wysokie zwycięstwo Lecha Poznań

 

Reporterzy stacji Sport TV i portalu Sapo odnotowują, że Pietuszewski, który zasilił szeregi "Smoków" w styczniu, przebojem dostał się do zespołu z północnej Portugalii. Zauważają, że w niedzielnym meczu pauzował z powodu kontuzji trzeci z Polaków grających w FC Porto – obrońca Jakub Kiwior.

 

- Pietuszewski został włączony do pierwszego składu ekipy trenera Francesco Fariolego w wieku zaledwie 17 lat i ośmiu miesięcy – odnotowała lizbońska stacja telewizyjna, zaznaczając, że jeszcze kilka tygodni temu nikt w Portugalii nie znał nazwiska tego wychowanka białostockiej Jagiellonii.

 

Sport TV przypomniał, że dotychczas najmłodszym obcokrajowcem grającym w barwach FC Porto był Brazylijczyk Anderson. Debiutował on w wyjściowym składzie w wieku 17 lat i 11 miesięcy.

 

Dziennik sportowy „A Bola” przyznając Pietuszewskiemu "piątkę" w dziesięciostopniowej skali zauważył, że choć młody Polak zaczął mecz z Nacionalem odważnym atakiem na bramkę rywali, to jednak później miał problemy w skutecznym dośrodkowaniu piłki w pole karne.

 

Swój debiutancki mecz w pierwszym składzie zespołu Pietuszewski zakończył w 59. minucie, kiedy zmienił go Hiszpan Borja Sainz.

 

Innym Polakiem, który przeszedł do historii FC Porto był Józef Młynarczyk, występujący w tej ekipie w latach 1986-1989. Był on pierwszym bramkarzem obcokrajowcem, który zdobył ze „Smokami” w 1987 r. Puchar Mistrzów, odpowiednik aktualnego tytułu Ligi Mistrzów.

 

Innymi Polakami, którzy bronili barw FC Porto byli napastnik Grzegorz Mielcarski i bramkarz Andrzej Woźniak, odpowiednio w latach 1995-1999 oraz 1996-1998.

 

W klubie tym grał też w latach 2007-2008 pomocnik Przemysław Kaźmierczak oraz bramkarz Paweł Kieszek od 2010 do 2011 roku.

 

Po niedzielnych spotkaniach drużyna trzech Polaków prowadzi w tabeli ekstraklasy z dorobkiem 59 punktów i o cztery wyprzedza Sporting. Trzecia jest Benfica Lizbona, jedyna niepokonana drużyna w rozgrywkach (ale aż siedem remisów) - 52 pkt.

Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Borussia Dortmund - FSV Mainz. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 