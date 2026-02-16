PKO BP Ekstraklasa: Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Górnik Zabrze. Relacja live i wynik na żywo

Górnik Zabrze bardzo dobrze rozpoczął nowy rok i pokonał na własnym stadionie Piasta Gliwice 2:1. W poprzedni weekend, choć rozegrał niezwykle wyrównane spotkanie z Lechem Poznań, ostatecznie poległ po golu Mikaela Ishaka. Piłkarze Michala Gasparika wciąż są jednak wysoko w tabeli i nie porzucają marzeń o mistrzostwie Polski.



Kolejnym rywalem Górnika będzie ostatnia drużyna ligi - Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Beniaminek mógł mieć nadzieję na dobry początek rundy, zwłaszcza biorąc pod uwagę udaną końcówkę roku oraz okres przygotowawczy. Mimo to w pierwszym meczu poległ z Cracovią, a przed tygodniem urwał jedynie punkt Pogoni Szczecin. Decydującego gola strzelił Rafał Kurzawa, który w 83. minucie pokonał Valentina Cojocaru.



Relacja live i wynik na żywo meczu Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Górnik Zabrze na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.