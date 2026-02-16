Męska sztafeta jest ósmą z 11 biathlonowych konkurencji rozgrywanych podczas igrzysk w Anterselvie. Wystartuje 20 drużyn.

We wtorek kombinatorzy norwescy będą rywalizować na dużej skoczni w Predazzo. Konkurs rozpocznie się o godzinie 10. Natomiast bieg na 10 km zaplanowano na 13.45. Polskę będą reprezentowali Kacper Jarząbek oraz Miłosz Krzempek.

29 łyżwiarek figurowych zaprezentuje się tego dnia w programie krótkim solistek. Kurakowa wystartuje jako dwunasta. 24 najlepsze zawodniczki awansują do programu dowolnego, który odbędzie się w czwartek. 23-letnia reprezentantka Biało-Czerwonych w Mediolanie uczestniczyła już w rywalizacji drużynowej. Była dziewiąta i uzyskała rezultat zbliżony do swojego rekordu sezonu (58,08) - 57,76 punktów. Pochodząca z Rosji zawodniczka otrzymała polskie obywatelstwo w 2019 roku.

We wtorek odbędzie się siedem olimpijskich finałów, w tym pięć bez udziału Polaków. Na ten dzień zaplanowano też czwarty przejazd bobslejowych dwójek mężczyzn, wyścigi drużynowe kobiet i mężczyzn w łyżwiarstwie szybkim, konkurencję big air mężczyzn w narciarstwie dowolnym oraz snowboardowy slopestyle kobiet.

Polacy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich we wtorek. Kto startuje? Kiedy?

biathlon

14.30 sztafeta 4x7,5 km M (Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka, Marcin Zawół)

kombinacja norweska

10.00 duża skocznia/10 km, konkurs skoków (Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek)

13.45 duża skocznia/10 km, bieg

łyżwiarstwo figurowe

18.45 solistki, program krótki (Jekaterina Kurakowa)