Polak serwował po zwycięstwo! Rywale odwrócili losy meczu

Jan Zieliński wrócił do głównego touru po rywalizacji w Pucharze Davisa. Polak zwyciężył swój mecz deblowy z Karolem Drzewieckim, przyczyniając się do triumfu naszej reprezentacji nad Egiptem.

Teraz Zieliński - u boku Luke'a Johnsona - przystąpił do turnieju rangi ATP 250 w Delray Beach. Polsko-brytyjska para, która w tym sezonie dotarła już do półfinału wielkoszlemowego Australian Open, została rozstawiona z numerem 1.

W pierwszej rundzie imprezy w Stanach Zjednoczonych przeciwnikami Zielińskiego i Johnsona byli Miomir Kecmanović i Brandon Nakashima. Polak i Brytyjczyk znakomicie rozpoczęli zmagania i błyskawicznie odskoczyli na 4:1 z dwoma przełamaniami. Serb i Amerykanin zdołali jednak zniwelować całą stratę, a premierowa partia rozstrzygnęła się w tie-breaku.

W nim wydarzenia na korcie od startu kontrolowali Zieliński i Johnson. Wyszli na prowadzenie 5:1, którego nie oddali już do samego końca. Triumfowali 7:2, zbliżając się do końcowej wiktorii w całym meczu.

Druga odsłona rywalizacji na początku przebiegała pod dyktando serwujących. Przełamanie nadeszło natomiast w szóstym gemie, a jego autorami byli Zieliński i Johnson. Przy stanie 5:3 polsko-brytyjski duet podawał po zwycięstwo w meczu, ale nieskutecznie.

Kecmanović i Nakashima doprowadzili do remisu 5:5, a potem ponownie zanotowali breaka. Zieliński i Johnson odwdzięczyli się tym samym, więc ponownie doszło do tie-breaka. Tym razem w nim - wynikiem 7:3 - lepsi byli Serb z Amerykaninem, którzy doprowadzili do super tie-breaka.

Tam od pierwszego punktu przewagę mieli Kecmanović i Nakashima, którzy odjechali na 5:0. Zieliński i Johnson próbowali odrabiać różnicę, ale ostatecznie ta sztuka im się nie udała. Serb i Amerykanin odnieśli wygraną 10:7, eliminując polsko-brytyjską dwójkę z turnieju w Delray Beach.

Jan Zieliński/Luke Johnson - Miomir Kecmanović/Brandon Nakashima 7:6(2), 6:7(3), 7:10

JC, Polsat Sport