Rekordy życiowe reprezentantów Polski. Złoto dla Japończyków
Łyżwiarze figurowi Julia Szczecinina i Michał Woźniak zajęli 13. miejsce w rywalizacji par sportowych w zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie. Triumfowali Riku Miura i Ryuichi Kihara z Japonii.
Mistrzowie świata Miura i Kihara triumfowali łączną notą 231,24 punktów. Anastasija Mietiołkina i Łuka Bieruława wynikiem 221,75 zdobyli srebrny medal - pierwszy dla Gruzji na włoskich igrzyskach. Mistrzowie Europy Minerva Fabienne Hase i Nikita Volodin z Niemiec wywalczyli brąz - 219,09.
Szczecinina i Woźniak po niedzielnym programie krótkim plasowali się na 15. pozycji. Polska para zaprezentowała niemalże bezbłędny program dowolny. W rezultacie uzyskała rekord sezonu za program dowolny (120,63) i rekord życiowy w nocie łącznej (185,86). Szczecinina i Woźniak awansowali o dwie pozycje względem programu krótkiego.
Ostatnią zaplanowaną konkurencją łyżwiarstwa figurowego będzie występ solistek, z udziałem Jekateriny Kurakowej. Program krótki rozpocznie się we wtorek o godzinie 18.45
Wyniki par sportowych w łyżwiarstwie figurowym:
1. Riku Miura, Ryuichi Kihara (Japonia) 231,24 pkt (73,11/158,13)
2. Anastasija Mietiołkina, Łuka Beruława (Gruzja) 221,75 (75,46/146,29)
3. Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin (Niemcy) 219,09 (80,01/139,08)
4. Maria Pavlova, Alexei Sviatchenko (Węgry) 215,26 (73,87/141,39)
5. Sui Wenjing, Han Cong (Chiny) 208,64 (72,66/135,98)
6. Sara Conti, Niccolo Macii (Włochy) 203,19 (71,70/131,49)
7. Emily Chan, Spencer Akira Howe (USA) 200,31 (70,06/130,25)
8. Lia Pereira, Trennt Michaud (Kanada) 199,66 (74,60/125,06)
9. Ellie Kam, Danny O'Shea (USA) 194,58 (71,87/122,71)
10. Annika Hocke, Robert Kunkel (Niemcy) 194,11 (67,52/126,59)
...
13. Julia Szczecinina i Michał Woźniak (Polska) 185,86 (65,23/120,63)