Sensacja w Tauron Lidze! Szokująca porażka i pogrom w czwartym secie

Mało kto spodziewał się takiego scenariusza. ŁKS był zdecydowanym faworytem tej konfrontacji i przystąpił do niej po serii czterech ligowych zwycięstw z rzędu. Łodzianki przed tym spotkaniem plasowały się na piątej lokacie z zamiarem awansu na czwartą pozycję.

Z kolei Stal przegrała dwa wcześniejsze mecze i znajdowała się na dziewiątym miejscu ze stratą aż dwunastu "oczek" do ŁKS-u. Dodatkowo mielecki zespół przegrał trzy ostatnie potyczki z Łodziankami.

Każda passa jednak się kończy. Już pierwszy set pokazał, że ŁKS nie będzie miał łatwego zadania. Co prawda gospodynie wygrały, ale dopiero na przewagi 27:25. A warto podkreślić, że przyjezdne w pewnym momencie prowadziły 15:11 oraz 18:14. Wtedy jednak nastąpił przestój w ich szeregach. Łodzianki zdobyły aż siedem "oczek" z rzędu, a niedługo później wykorzystały trzecią piłkę setową.

Druga odsłona potoczyła się analogicznie. To miejscowe odskoczyły na 20:15 i wydawało się, że pewnie zmierzają po zwycięstwo. Tymczasem Stal zdołała doprowadzić do remisu i gry na przewagi. W niej siatkarkom z Podkarpacia udało się triumfować 29:27.

Trzeci set od początku toczył się pod dyktando Stali, czego dowodem prowadzenie 11:7, 16:11 i 22:17. Tym razem to jednak ŁKS popisał się efektownym pościgiem, lecz bez happy endu. Kibice znowu byli świadkami gry na przewagi, w której doszło do powtórki rezultatu z poprzedniej partii i zwycięstwa Stali 29:27.

Dwie porażki na przewagi bardzo mocno stłamsiły ŁKS, który totalnie zaspał początek czwartej odsłony. Stal objęła prowadzenie 6:0. Jak się później okazało, był to decydujący moment tego seta. Łodzianki nie były w stanie dogonić rywalek. Mało tego, przewaga przyjezdnych konsekwentnie rosła. Na tablicy świetlnej widniał druzgocący wynik 19:5. Ostatecznie skończyło się na rezultacie 25:11 i niespodziewanej, wręcz sensacyjnej wygranej Stali 3:1.

Po tym zwycięstwie Stal pozostaje w grze o awans do fazy play-off Tauron Ligi.

ŁKS Commercecon Łódź - ITA TOOLS Stal Mielec 1:3 (27:25, 27:29, 27:29, 11:25)

