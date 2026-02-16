Skoki narciarskie: Konkurs duetów. Relacja live i wyniki na żywo

Przed nami ostatnie emocje związane ze skokami narciarskimi na tegorocznych igrzyskach. Relacja live i wyniki na żywo konkursu duetów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

Skoczek narciarski w kasku i goglach na tle zaśnieżonej skoczni, gotowy do skoku.
Konkurs duetów z udziałem Polaków

Konkursy duetów w skokach narciarskich są organizowane od 2023 roku. Pierwszy z nich odbył się w trakcie zawodów Pucharu Świata w amerykańskim Lake Placid.

 

Historyczne zwycięstwo odnieśli reprezentanci Polski: Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Rywalizacja składa się z trzech serii. W drugiej uczestniczy 12 najlepszych ekip, a w trzeciej - osiem.

 

