Konkursy duetów w skokach narciarskich są organizowane od 2023 roku. Pierwszy z nich odbył się w trakcie zawodów Pucharu Świata w amerykańskim Lake Placid.

Historyczne zwycięstwo odnieśli reprezentanci Polski: Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Rywalizacja składa się z trzech serii. W drugiej uczestniczy 12 najlepszych ekip, a w trzeciej - osiem.

Relacja live i wyniki na żywo konkursu duetów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.