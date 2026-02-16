Skoki narciarskie: Konkurs duetów. Relacja live i wyniki na żywo
Przed nami ostatnie emocje związane ze skokami narciarskimi na tegorocznych igrzyskach. Relacja live i wyniki na żywo konkursu duetów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.
Konkurs duetów z udziałem Polaków
Konkursy duetów w skokach narciarskich są organizowane od 2023 roku. Pierwszy z nich odbył się w trakcie zawodów Pucharu Świata w amerykańskim Lake Placid.
Historyczne zwycięstwo odnieśli reprezentanci Polski: Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Rywalizacja składa się z trzech serii. W drugiej uczestniczy 12 najlepszych ekip, a w trzeciej - osiem.
Relacja live i wyniki na żywo konkursu duetów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.Przejdź na Polsatsport.pl
-:-
Relacja na żywoStrona odświeża się automatycznie
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Apoloniusz Tajner: Od wielu lat oglądałem skoki ze spokojem, a Tomasiak znów obudził we mnie emocje