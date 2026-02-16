Spadki Polaków w rankingu ATP
W światowym rankingu tenisistów Kamil Majchrzak spadł z 55. na 56. miejsce, a Hubert Hurkacz z 70. na 71. Wciąż prowadzi Hiszpan Carlos Alcaraz, przed Włochem Jannikiem Sinnerem. Trzeci jest Serb Novak Djoković.
Hubert Hurkacz zaliczył nieznaczny spadek w rankingu ATP
W tym tygodniu Majchrzak będzie rywalizował w turnieju w Dausze. To jego powrót po kontuzji mięśnia piersiowego, jakie doznał jeszcze przed wielkoszlemowym Australian Open. W poniedziałek w pierwszej rundzie zagra z 40. na liście ATP Francuzem Arthurem Filsem.
ZOBACZ TAKŻE: Zrobił to po raz pierwszy! Znamy triumfatora ATP w Buenos Aires
Hurkacz do rywalizacji wróci w przyszłym tygodniu w Dubaju.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jan-Lennard Struff - Alexander Bublik. Skrót meczu