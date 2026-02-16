Spadki Polaków w rankingu ATP

W tym tygodniu Majchrzak będzie rywalizował w turnieju w Dausze. To jego powrót po kontuzji mięśnia piersiowego, jakie doznał jeszcze przed wielkoszlemowym Australian Open. W poniedziałek w pierwszej rundzie zagra z 40. na liście ATP Francuzem Arthurem Filsem.

Hurkacz do rywalizacji wróci w przyszłym tygodniu w Dubaju.

PAP