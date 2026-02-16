Gdzie obejrzeć Studio Mediolan Cortina?

W poniedziałek dwukrotny medalista z Mediolanu i Cortiny d'Ampezzo Kacper Tomasiak w duecie z Pawłem Wąskiem wezmą udział w rywalizacji na dużej skoczni w Predazzo. W short tracku był to dzień startów Gabrieli Topolskiej, Michała Niewińskiego i Felixa Pigeona, a wieczorem na lodowisku zobaczymy naszą parę sportową - Julię Szczecininę i Michała Woźniaka. O tych i innych występach Polaków będziemy rozmawiać w "Studiu Mediolan Cortina".



Gośćmi Macieja Kurzajewskiego będą medalista mistrzostw Europy i mistrzostw świata w short tracku oraz olimpijczyk z Pekinu Łukasz Kuczyński, były trener kadry skoczków i były prezes PZN Apoloniusz Tajner, a także dziennikarz sportowy i specjalista od sportów zimowych - Krzysztof Rawa.



W programie posłuchamy także rozmów naszych reporterów we Włoszech: Marcina Lepy i Michała Białońskiego. Informacje ze wszystkich olimpijskich aren przedstawi Marta Wrońska.



Studio Mediolan Cortina codziennie o 20:00 w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.

Polsat Sport