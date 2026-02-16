Tajner zabrał głos po zdobyciu srebrnego medalu na ZIO 2026. Te słowa mówią wszystko

- To powrót dobrego imienia polskich skoków - przyznał były trener kadry skoczków, były prezes PZN oraz ekspert Polsatu Sport Apoloniusz Tajner w magazynie Studio Mediolan Cortina.

Na tym jednak nie skończył. - Spotykałem się na co dzień z takimi opiniami, że jest słabo i z pytaniami - czy wrócą nasze skoki. I właśnie - jak szybko wróciły, w takim stylu, po tych słabszych trzech sezonach - tłumaczył.

Tajner zaznaczył, że nadzieja pojawiła się dopiero kilka miesięcy temu.

- Początek tego sezonu był niezły, była nadzieja, że zaczniemy wracać do czołówki - wspominał. - Ale nic nie wskazywało na to, że na igrzyskach zdobędziemy trzy medale - praktycznie we wszystkich konkurencjach poza mikstem - mówił.

Na koniec wyznał, że to znakomite wieści dla polskich skoków - przede wszystkim dla popularyzacji tej dyscypliny.

- To jest rewelacyjne. Wróci zainteresowanie skokami tam, gdzie są dzieci. To znowu nas napędzi, bo nowa generacja zdobyła te medale - podsumował Tajner.