Tajner zabrał głos po zdobyciu srebrnego medalu na ZIO 2026. Te słowa mówią wszystko
Kacper Tomasiak oraz Paweł Wąsek zajęli drugie miejsce w poniedziałkowym konkursie duetów na ZIO 2026. To ogromne osiągnięcie, zwłaszcza dla 19-latka, który sięgnął po trzeci krążek. Momentalnie na ten sukces zareagował ekspert Polsatu Sport Apoloniusz Tajner.
Apoloniusz Tajner: To powrót dobrego imienia polskich skoków narciarskich
Apoloniusz Tajner o Kacprze Tomasiaku: Dojrzałość. On to ma w sobie
- To powrót dobrego imienia polskich skoków - przyznał były trener kadry skoczków, były prezes PZN oraz ekspert Polsatu Sport Apoloniusz Tajner w magazynie Studio Mediolan Cortina.
Na tym jednak nie skończył. - Spotykałem się na co dzień z takimi opiniami, że jest słabo i z pytaniami - czy wrócą nasze skoki. I właśnie - jak szybko wróciły, w takim stylu, po tych słabszych trzech sezonach - tłumaczył.
Tajner zaznaczył, że nadzieja pojawiła się dopiero kilka miesięcy temu.
- Początek tego sezonu był niezły, była nadzieja, że zaczniemy wracać do czołówki - wspominał. - Ale nic nie wskazywało na to, że na igrzyskach zdobędziemy trzy medale - praktycznie we wszystkich konkurencjach poza mikstem - mówił.
Na koniec wyznał, że to znakomite wieści dla polskich skoków - przede wszystkim dla popularyzacji tej dyscypliny.
- To jest rewelacyjne. Wróci zainteresowanie skokami tam, gdzie są dzieci. To znowu nas napędzi, bo nowa generacja zdobyła te medale - podsumował Tajner.
