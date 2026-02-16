Tak pracuje się z Szymonem Marciniakiem. Przełożony zabrał głos

Nasz gość opowiadał o kulisach pracy najważniejszych sędziów piłkarskich w Polsce. Rzecz jasna nie mogło więc zabraknąć tematu Szymona Marciniaka.

- Szymon jest osobą, która liczy się w środowisku. Bardzo często ze sobą rozmawiamy, czasami się nie zgadzamy, ale na samym końcu podejmujemy decyzje, które są najlepsze dla jakości sędziowania w Polsce - powiedział Szulc.



Marciniak, który ma na koncie poprowadzenie najważniejszych meczów - z finałem mistrzostw świata na czele - zasłynął ogromną pewnością siebie i charyzmą.



- Charakter, ego, sposób bycia muszą być zaznaczone na boisku. Te elementy ułatwiają pracę każdemu sędziemu - podkreślił nasz gość.



Cała wypowiedź Marcina Szulca w załączonym materiale wideo.