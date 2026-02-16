Tak Tomasiak i Wąsek cieszyli się ze srebrnego medalu igrzysk olimpijskich (ZDJĘCIA)
Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek zdobyli srebrny medal w olimpijskim konkursie duetów na dużej skoczni w Predazzo. Wygrali Jan Hoerl i Stephan Embacher z Austrii. Brąz wywalczyli Johann Andre Forfang i Kristoffer Eriksen Sundal z Norwegii.
Ze względu na warunki pogodowe konkurs przerwano w trzeciej serii. Dlatego uwzględniono wyniki po dwóch.
Wąsek skoczył 133,5 m i 129,5 m, a Tomasiak uzyskał 135,5 m i 135,5 m. Polacy zgromadzili 547,3 pkt. Austriacy zdobyli 568,7 pkt. Trzeci Norwegowie wywalczyli 538,0 pkt. Tuż za podium uplasowali się Niemcy. Piąte miejsce zajęli Słoweńcy, szóste - Japończycy, siódme - Szwajcarzy, a ósme - Amerykanie.
Jak Tomasiak i Wąsek celebrowali medal? Oto zdjęcia:
