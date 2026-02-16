Tauron Liga: ŁKS Commercecon Łódź - ITA TOOLS Stal Mielec. Relacja i wynik na żywo

ŁKS spisuje się ostatnio bardzo dobrze w rozgrywkach ligowych, gdyż zanotował cztery zwycięstwa z rzędu. W poprzedniej kolejce po wyrównanym boju pokonał na wyjeździe Metalkas Pałac Bydgoszcz. Decydujący okazał się tie-break, który zakończył się wynikiem 17:15.

Dużo słabiej prezentuje się Stal, która w sześciu ostatnich meczach poniosła aż cztery porażki. Mało tego, przed tygodniem, choć prowadziła z zespołem z Bielska-Białej 25:23, a potem 25:23, 28:30, 25:22, to nie dała rady wygrać. Biorąc pod uwagę bezpośrednie mecze, ŁKS wygrał trzy ostatnie konfrontacje.



Relacja live i wynik na żywo meczu ŁKS Commercecon Łódź - ITA TOOLS Stal Mielec na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.