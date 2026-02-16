Tauron Liga: MOYA Radomka Radom - Sokół & Hagric Mogilno. Relacja i wynik na żywo

Radomka po odpadnięciu z Pucharu CEV wraca do rozgrywek ligowych. Ostatnie spotkanie w lidze wygrała jeszcze w styczniu, kiedy pokonała EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki. Jeśli chodzi o sytuację w tabeli, miejsce wśród najlepszych sześciu zespołów jest wciąż możliwe.

Inaczej wygląda sytuacja Sokoła. W ostatnich sześciu starciach wygrał tylko raz. W czwartek drużyna z Mogilna została rozbita przez DevelopRes Rzeszów, zdobywając łącznie zaledwie 55 punktów. W bezpośrednich meczach Sokoła z Radomką jest remis, ostatni mecz wygrały zawodniczki zespołu z Mogilna.

Relacja live i wynik na żywo meczu MOYA Radomka Radom - Sokół & Hagric Mogilno na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.