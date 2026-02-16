To miejsce znowu było szczęśliwe dla Polaków. Lata pełne sukcesów

Małysz w 2003 roku zdominował czempionat globu w Predazzo. Ponadto w tamtym sezonie po raz trzeci z rzędu sięgnął po Kryształową Kulę. Był to szczytowy okres „małyszomanii”.

Małysz zakończył karierę w 2011 roku, ale doczekał się godnych następców. Stoch w 2013 roku zdobył złoty medal mistrzostw świata na dużej skoczni w Predazzo, a drużynowo sięgnął po brąz wraz z Maciejem Kotem, Piotrem Żyłą i Dawidem Kubackim.

Biało-Czerwoni na kolejne sukcesy w dolinie Val di Fiemme czekali 13 lat. Przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi we Włoszech nikt nie wróżył Polakom sukcesów, którzy przeciętnie spisywali się w Pucharze Świata. Czarnym koniem okazał się jednak Kacper Tomasiak. 19-latek najpierw zajął drugie miejsce na normalnym obiekcie, później był trzeci na dużej skoczni, a w poniedziałek wraz z Pawłem Wąskiem sięgnął po srebrny medal w konkursie duetów.

PAP