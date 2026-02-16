Tomasiak przeszedł do historii! Przebił Małysza i Stocha
Kacper Tomasiak oraz Paweł Wąsek sięgnęli po srebrny medal ZIO 2026 w poniedziałkowym konkursie duetów. Dzięki temu osiągnięciu 19-letni zawodnik przeszedł do historii!
Kacper Tomasiak po zdobyciu srebrnego medalu na skoczni normalnej oraz brązowego na dużym obiekcie sięgnął właśnie po srebro w historycznym konkursie duetów.
Tym samym stał się pierwszym polskim skoczkiem, który zdobył trzy medale na jednych igrzyskach. 19-latek przebił m.in. legendarnych Kamila Stocha oraz Adama Małysza, którzy sięgnęli po dwa krążki.
Mało tego, Tomasiak został czwartym polskim sportowcem, który podczas jednych igrzysk wywalczył trzy medale. Wcześniej dokonały tego: Justyna Kowalczyk, Otylia Jędrzejczak oraz Irena Szewińska.
Poniedziałkowy konkurs od samego początku układał się dobrze dla naszego zespołu. Solidnie skakał Wąsek, a Tomasiak potwierdzał tylko formę z ostatnich dni. Tuż przed ostatnim skokiem młodszego z zawodników warunki na skoczni znacząco się popsuły.
Mimo to Tomasiak oddał skok, który był jednak słaby i wydawało się, że możemy zapomnieć o medalu. Nagle organizatorzy konkursu podjęli jednak decyzję o odwołaniu trzeciej serii, dzięki czemu mogliśmy świętować srebro. Złoty medal zdobyli Austriacy, natomiast brązowy - Norwegowie.
