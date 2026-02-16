Tomasiak wyznał to przed kamerą Polsatu Sport. "Ciekawe przeżycie"

Kacper Tomasiak wspólnie z Pawłem Wąskiem zaprezentowali się świetnie i zakończyli poniedziałkowy konkurs na drugim miejscu.

Tym samym 19-latek jako pierwszy polski skoczek w historii wywalczył trzy medale na jednych igrzyskach olimpijskich. Nie dokonali tego ani Adam Małysz, ani Kamil Stoch.

- Nie porównywałem się do nich. Wiele osób mi o tym mówiło, ale najważniejsze, że zdobyłem ten medal wspólnie z Pawłem. Na tym się głównie skupialiśmy i z tego cieszyliśmy - wyznał w rozmowie z Michałem Białońskim, wysłannikiem Polsatu Sport na igrzyska.

Od samego początku konkurs układał się dobrze dla naszego zespołu. Wąsek nie zawodził, natomiast Tomasiak potwierdził tylko, że znajduje się w znakomitej formie. Tuż przed ostatnim skokiem 19-latka warunki na skoczni znacząco się popsuły. Najpierw była przerwa, po której Tomasiak oddał bardzo słabą próbę.

Wydawało się wówczas, że zakończymy zawody poza podium. Ale organizatorzy podjęli decyzję o odwołaniu trzeciej serii, dzięki czemu mogliśmy świętować srebro.

- Pojawiła się duża frustracja. Warunki były nieprzewidywalne, odwołanie trzeciej serii było sprawiedliwe. Byłem trochę zmęczony i nawet nie miałem siły się cieszyć! Ten konkurs był ciekawym przeżyciem (śmiech) - zakończył.

Ostatecznie konkurs duetów zwyciężyli Austriacy. Na trzecim miejscu uplasowali się Norwegowie.

