Tomasiak wyznał to przed kamerą Polsatu Sport. "Ciekawe przeżycie"

Zimowe

Kacper Tomasiak sięgnął po trzeci medal podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026. Tuż po poniedziałkowym konkursie duetów nie krył zadowolenia. - Ten konkurs był ciekawym przeżyciem - powiedział w rozmowie z Michałem Białońskim, wysłannikiem Polsatu Sport na igrzyska.

Kacper Tomasiak trzyma maskotkę, a dziennikarz Polsatu Sport trzyma mikrofon.
fot. Polsat Sport
Kacper Tomasiak wywalczył trzeci medal na igrzyskach olimpijskich 2026

Kacper Tomasiak wspólnie z Pawłem Wąskiem zaprezentowali się świetnie i zakończyli poniedziałkowy konkurs na drugim miejscu.

 

Tym samym 19-latek jako pierwszy polski skoczek w historii wywalczył trzy medale na jednych igrzyskach olimpijskich. Nie dokonali tego ani Adam Małysz, ani Kamil Stoch.

 

- Nie porównywałem się do nich. Wiele osób mi o tym mówiło, ale najważniejsze, że zdobyłem ten medal wspólnie z Pawłem. Na tym się głównie skupialiśmy i z tego cieszyliśmy - wyznał w rozmowie z Michałem Białońskim, wysłannikiem Polsatu Sport na igrzyska.

 

ZOBACZ TAKŻE: Miał być następcą Stocha, wreszcie spełnił oczekiwania. Wielki sukces Wąska

 

Od samego początku konkurs układał się dobrze dla naszego zespołu. Wąsek nie zawodził, natomiast Tomasiak potwierdził tylko, że znajduje się w znakomitej formie. Tuż przed ostatnim skokiem 19-latka warunki na skoczni znacząco się popsuły. Najpierw była przerwa, po której Tomasiak oddał bardzo słabą próbę. 

 

Wydawało się wówczas, że zakończymy zawody poza podium. Ale organizatorzy podjęli decyzję o odwołaniu trzeciej serii, dzięki czemu mogliśmy świętować srebro. 

 

- Pojawiła się duża frustracja. Warunki były nieprzewidywalne, odwołanie trzeciej serii było sprawiedliwe. Byłem trochę zmęczony i nawet nie miałem siły się cieszyć! Ten konkurs był ciekawym przeżyciem (śmiech) - zakończył.

 

Ostatecznie konkurs duetów zwyciężyli Austriacy. Na trzecim miejscu uplasowali się Norwegowie.

 

Zobacz także

Dziennikarze Polsatu Sport na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Zobacz wyjątkowe materiały

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
IGRZYSKAKACPER TOMASIAKSKOKISKOKI NARCIARSKIEZIMOWEZIMOWE IOZIO 2026
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Michał Białoński po srebrze Tomasiaka i Wąska: Jesteśmy w siódmym niebie!
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 