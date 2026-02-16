Trzeci medal Meillarda. Jasiczek nie ukończył przejazdu

Meillard na półmetku był drugi, a do prowadzącego Atle Lie McGratha tracił 0,59 s. W drugiej próbie Szwajcar uzyskał najlepszy czas, ale musiał czekać na to, co pokaże 25-letni Norweg. Lider klasyfikacji slalomu w Pucharze Świata rozpoczął dynamicznie, ale popełnił błąd - zahaczył o tyczkę i wypadł z trasy, tracąc szansę na życiowy sukces. Ze wściekłości w połowie trasy rozrzucił sprzęt, a następnie odszedł w bok stoku i położył się pod siatkami ochronnymi, z dala od ludzi.

29-letni Szwajcar wygrał łącznym czasem 1.53,61. Srebro wywalczył Austriak Fabio Gstrein ze stratą 0,35, a brąz Norweg Henrik Kristoffersen - strata 1,13.

Meillard wywalczył w tegorocznych igrzyskach trzy medale - oprócz poniedziałkowego złota również srebro w kombinacji drużynowej z Marco Odermattem oraz brąz w slalomie gigancie.

Jasiczek, startujący z 48. numerem, wypadł z trasy jeszcze przed drugim pomiarem czasu, ulokowanym mniej więcej w jej połowie. Jego olimpijski występ trwał ok. 22 sekund.

Nie był jedynym, który nie poradził sobie z trudnymi warunkami panującymi podczas tej części zmagań - rywalizację utrudnia mgła i padający śnieg. Pierwszego przejazdu nie ukończyło 52 alpejczyków z 96 zgłoszonych, a drugiego m.in. mistrz olimpijski z Pekinu, Francuz Clement Noel.

Z trasy pierwszego przejazdu wypadł m.in. reprezentant Brazylii Lucas Pinheiro Braathen, drugi w slalomowej klasyfikacji Pucharu Świata. Bardzo dobrze rozpoczął zawody, gdyż na dwóch pierwszych pomiarach czasu był najszybszy.

W sobotę urodzony w Oslo, ale reprezentujący ojczyznę matki narciarz zapisał się w historii, wygrywając slalom gigant i zostając pierwszym sportowcem z Ameryki Południowej, który zdobył medal zimowych igrzysk olimpijskich.

Slalom był ostatnią męską konkurencją olimpijską w narciarstwie alpejskim.

Wyniki slalomu mężczyzn w narciarstwie alpejskim:

1. Loic Meillard (Szwajcaria) 1.53,61 (56,73/56,88)

2. Fabio Gstrein (Austria) strata 0,35 (57,08/56,88)

3. Henrik Kristoffersen (Norwegia) 1,13 (57,73/57,01)

4. Timon Haugan (Norwegia) 1,42 (57,10/57,93)

5. Armand Marchant (Belgia) 2,00 (57,34/58,27)

6. Tanguy Nef (Szwajcaria) 2,02 (58,46/57,17)

7. Eirik Hystad Solberg (Norwegia) 2,13 (58,71/57,03)

8. Michael Matt (Austria) 2,14 (58,34/57,41)

9. Linus Strasser (Niemcy) 2,17 (58,49/57,29)

10. Marco Schwarz (Austria) 2,18 (58,10/57,69)

...

. Michał Jasiczek nie ukończył 1. przejazdu

PAP