Włosi nie mogą wyjść z zachwytu. "Świat nam się kłania"

Na niespełna tydzień przed zakończeniem igrzysk Włosi poprawili swoje zdobycze medalowe z Lillehammer w 1994 roku, gdzie 20 razy stanęli na podium. Teraz w klasyfikacji medalowej zajmują drugie miejsce, ustępując tylko Norwegii.

Niedziela, jak zaznaczono zgodnie, była jednym z najszczęśliwszych dni na igrzyskach. Ich królową została okrzyknięta Federica Brignone, która zdobyła złoty medal w alpejskim slalomie gigancie. Wcześniej złoto wywalczyła w supergigancie. Wyczynu tego dokonała 10 miesięcy po bardzo poważnej kontuzji, co uznano za cud.

Włoska prasa zaznaczyła, że właśnie dlatego jej złote medale mają szczególne znaczenie. "La Gazzetta dello Sport" sukcesy Brignone nazwała "mitycznymi" i ogłosiła na pierwszej stronie poniedziałkowego wydania: „Świat się kłania”.

"Fede jest gigantką" - dodał sportowy dziennik i podkreślił, że dwa olimpijskie złota zdobyła w ciągu 72 godzin. "Bogini olimpijska" - taki wielki nagłówek ze zdjęciem Brignone zamieściła gazeta "Tuttosport", która wszystkie sukcesy podsumowała słowami "Włoski cud".

- Zorganizowaliśmy fantastyczne igrzyska, a ich światowy sukces przypieczętowują nasi zawodnicy - podkreślił jeden ze sprawozdawców włoskiej telewizji.

"Corriere dello Sport" zaznaczyło, że igrzyska dostarczają Włochom wręcz szalonych emocji. Z kolei dziennik "La Stampa" zauważył, że Włochy stały się "potęgą na śniegu".

"Włochy przechodzą do historii" - dodała turyńska gazeta, pisząc o absolutnym rekordzie pod względem liczby zdobytych medali. Jak podkreślono na tych łamach, wyniki z Lillehammer są już odległym wspomnieniem.

Prasa odnotowała także, że wraz z kolejnymi sukcesami Włochów w różnych dyscyplinach, zwłaszcza narciarskich, zaczęła rosnąć liczba sprzedanych biletów na kolejne olimpijskie zawody.