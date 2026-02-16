WTA w Dubaju: Magda Linette - Jekatierina Aleksandrowa. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Magda Linette - Jekatierina Aleksandrowa to spotkanie drugiej rundy turnieju WTA w Dubaju. Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Jekatierina Aleksandrowa na Polsatsport.pl.

Magda Linette przystąpiła do kolejnego turnieju rangi WTA 1000 na Bliskim Wchodzie. Po osiągnięciu drugiej rundy w Doha, Polka przeniosła się do Dubaju.

 

Poznanianka udanie zainaugurowała rywalizację w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Pokonała po trzysetowym pojedynku Nowozelandkę Lulu Sun.

 

W drugiej fazie zmagań przeciwniczką Linette jest rozstawiona z "8" Jekatierina Aleksandrowa. Rosjanka w 1/32 finału miała wolny los.

 

Obie panie dotychczas rozegrały sześć bezpośrednich potyczek. W czterech lepsza okazała się Linette, a w dwóch górą była Aleksandrowa.

 

JC, Polsat Sport
