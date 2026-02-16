Wysoki lot Sokoła i cenne zwycięstwo w Radomiu

Radomka po odpadnięciu z Pucharu CEV wracała w poniedziałkowy wieczór do rozgrywek ligowych. Ostatnie spotkanie w lidze radomianki wygrały jeszcze w styczniu, kiedy pokonały EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki.

ZOBACZ TAKŻE: Sensacja w Tauron Lidze! Szokująca porażka i pogrom w czwartym secie

Inaczej wyglądała sytuacja Sokoła. W ostatnich sześciu starciach mogilnianki wygrały tylko raz. W czwartek drużyna z Mogilna została rozbita przez DevelopRes Rzeszów, zdobywając łącznie zaledwie 55 punktów.

Możnaby więc pomyśleć, że faworytkami meczu 17. kolejki Tauron Ligi były gospodynie, które przy dwóch zaległych spotkaniach cały czas miały przewagę 3 punktów nad Sokołem. Radomianki przystąpiły jednak do pojedynku przetrzebione licznymi urazami, co chciały wykorzystać mogilnianki.

Pierwsza partia była bardzo zacięta, ale w jej końcówce MOYA Radomka wykorzystała swoje doświadczenie i przechyliła szalę na swoją stronę. W drugim secie siatkarki z Mogilna szybko osiągnęły przewagę, którą dowiozły aż do ostatniej piłki. O wyniku trzeciej odsłony, którą na swoje konto również zapisał Sokół, zdecydowała fantastyczna seria w polu serwisowym w samej końcówce seta.

Czwarta partia nie miała w zasadzie żadnej historii. Ekipa z Radomia wygrała pierwsze 7 punktów i w pełni kontrolowała boiskowe wydarzenia. Gospodynie doprowadziły do tie-breaka, w którym górą były jednak siatkarki Sokoła. Najlepszą zawodniczką spotkania została Maria Tsitsigianni.

MOYA Radomka Radom - Sokół & Hagric Mogilno 2:3 (26:24, 22:25, 18:25, 25:19, 7:15)

Moya Radomka Radom: Dagmara Dąbrowska, Kornelia Garita, Ołeksandra Mołczanowa, Agata Plaga, Wiktoria Szumera, Kateryna Żylinska - Krystyna Niemcewa (libero) - Monika Gałkowska, Nikola Jęcek, Andela Kovać, Iga Marszałkowicz, Brigitta Petrenko

Sokół & Hagric Mogilno: Agnieszka Cur-Słomka, Aleksandra Cygan, Wiktoria Nowak, Ariadna Frances Priante, Sandra Świętoń, Maria Tsitsigianni - Karolina Pancewicz (libero) - Wiktoria Kowalska, Natalia Pajdak, Aleksandra Stachowicz.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

psl, Polsat Sport