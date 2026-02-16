Złe wieści dla Świątek, to właśnie się dzieje. WTA ogłasza

Sabalenka i Świątek zrezygnowały z udziału w turnieju rangi 1000, który w niedzielę rozpoczął się w Dubaju. Dla Białorusinki absencja nie ma większego znaczenia, bo jej przewaga nad Polką wynosi ponad trzy tysiące punktów.

Świątek natomiast nie obroni 215 punktów za ubiegłoroczny ćwierćfinał w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rybakina w poprzednim sezonie w Dubaju dotarła do półfinału, a jeśli teraz znajdzie się w finale, to za tydzień pierwszy raz w karierze zostanie wiceliderką rankingu.

Nową postacią w czołowej "10" jest zamykająca ją Victoria Mboko. 19-letnia Kanadyjka to finalistka ubiegłotygodniowego turnieju w Dausze.

Magda Linette spadła z 47. na 50. miejsce. Z 59. na 55. pozycję awansowała natomiast Magdalena Fręch.

