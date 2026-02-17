ATP w Doha: Walków/Cornea - Popyrin/Tsitsipas. Relacja live i wynik na żywo

Szymon Walków/Vlad Victor Cornea - Alexei Popyrin/Stefanos Tsitsipas to spotkanie pierwszej rundy turnieju ATP w Doha. Relacja live i wynik na żywo meczu Szymon Walków/Vlad Victor Cornea - Alexei Popyrin/Stefanos Tsitsipas na Polsatsport.pl.

Dotychczas w tym sezonie Szymon Walków rywalizował w turniejach challengerowych. Teraz pierwszy raz bierze udział w imprezie głównego cyklu. Polak - wraz z Rumunem Vladem Victorem Corneą - przystępuje do zmagań rangi ATP 500 w Doha.

 

Walków i Cornea startowali w eliminacjach katarskich zawodów. Przegrali w dwóch setach z Czechami Petrem Nouzą i Patrikiem Riklem, jednak znaleźli się w głównej drabince jako "szczęśliwi przegrani".


W pierwszej rundzie właściwego turnieju w Doha przeciwnikami Walkówa i Cornei są występujący na co dzień w singlu Australijczyk Alexei Popyrin i Grek Stefanos Tsitsipas.

 

Zwycięzca tego pojedynku w ćwierćfinale zmierzy się z rozstawionymi z "3" Finem Harrim Heliovaarą i Brytyjczykiem Henrym Pattenem.

 

JC, Polsat Sport
