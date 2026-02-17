W siatkarskiej Lidze Mistrzów 2026 wystartowało dwadzieścia klubów. Podzielono je na pięć grup po cztery drużyny w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w ćwierćfinałach uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza spośród tych, które zajmą trzecie lokaty.

Po piątej kolejce bezpośredni awans do ćwierćfinałów mają już zapewniony: Ziraat Bankkart Ankara (grupa A), Sir Sicoma Monini Perugia (grupa C), Cucine Lube Civitanova (grupa E) oraz Bogdanka LUK Lublin (grupa B).

Lublinianie mają na koncie komplet zwycięstw w pięciu seriach gier. Pokonali Halkbank Ankara 3:0 oraz 3:2, dwukrotnie Knack Roeselare - 3:2, 3:2, a także Galatasaray Stambuł 3:1.

Pierwsze spotkanie między polskim a tureckim zespołem zostało rozegrane w Stambule. Galatasaray wygrało pierwszą partię na przewagi, ale w dalszej części meczu na parkiecie rządzili już lublinianie. Najlepszym zawodnikiem spotkania został Wilfredo Leon, który zdobył 21 punktów.

Transmisja meczu Bogdanka LUK Lublin - Galatasaray HDI Stambuł w środę 18 lutego o godzinie 20.15 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go.

