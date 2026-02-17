Cucine Lube Civitanova - PGE Projekt Warszawa. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

W siatkarskiej Lidze Mistrzów 2026 wystartowało dwadzieścia klubów. Podzielono je na pięć grup po cztery drużyny w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w ćwierćfinałach uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza spośród tych, które zajmą trzecie lokaty.

Po piątej kolejce bezpośredni awans do ćwierćfinałów mają już zapewniony: Ziraat Bankkart Ankara (grupa A), Bogdanka LUK Lublin (grupa B), Sir Sicoma Monini Perugia (grupa C), Cucine Lube Civitanova (grupa E).

Siatkarze z Civitanovy zdobyli do tej pory 13 punktów w fazie grupowej za 4 zwycięstwa, a także jedną porażkę - w 5. kolejce z Montpellier. Mimo przegranej włoski klub mógł świętować awans do kolejnej rundy rozgrywek. Szansę na bezpośrednią promocję do ćwierćfinału stracili za to zawodnicy Projektu, którzy ograli na wyjeździe Haasrode Leuven 3:2 i mają 9 punktów na koncie.

Warszawianie mogą spaść po ostatniej kolejce nawet na 3. miejsce w tabeli. Francuzi z Montpellier mają 7 punktów, a w 6. serii gier zmierzą się z outsiderem z Belgii. PGE Projekt, aby mieć pewność zajęcia 2. lokaty, musi zdobyć w starciu z Cucine Lube co najmniej 2 punkty. Na niezdobytym jeszcze terenie we Włoszech będzie to piekielnie trudne zadanie.

Transmisja meczu Cucine Lube Civitanova - PGE Projekt Warszawa w środę 18 lutego o godzinie 18.15 w Polsacie Sport 2 i na Polsat Box Go.

Polsat Sport