Drugi złoty medal Norwega na igrzyskach! Polacy na odległych pozycjach

25-letni Oftebro, który po raz pierwszy triumfował sześć dni wcześniej (normalna skocznia), ruszał do biegu we wtorek z piątej pozycji. Rozstrzygnął wyścig, zdecydowanie nacierając na ostatnim podbiegu na finałowym odcinku 10-kilometrowej trasy.

Po skoku na dużym obiekcie w Predazzo prowadził Japończyk Ryota Yamamoto, z przewagą ośmiu sekund nad Lamparterem. Austriak wysunął się na prowadzenie na wczesnym etapie biegu i wypracował sobie niewielką przewagę. Jego tempo osłabło mniej więcej w połowie dystansu, zakończył wyścig 5,9 s za Oftebro.

Herola stracił do zwycięzcy 14,8 s, natomiast Yamamoto spadł aż na 15. miejsce, prawie dwie i pół minuty za triumfatorem - 2.24,4.

Krzempek po skoku był 26., ale ostatecznie został sklasyfikowany siedem lokat niżej, ze stratą 8.35,9 do złotego medalisty.

Natomiast Jarząbek był przed biegiem w Tesero ostatni, czyli 36., jednak do tej części zmagań przystąpiło 35 zawodników, już bez Estończyka Ruuberta Tedera. 19-letni Polak nie zdołał nikogo wyprzedzić do mety, stracił do Oftebro dziewięć minut i 12 sekund.

PAP