Gwiazda Premier League zostaje w klubie! Podpisano kontrakt aż do 2031 roku

Porozumienie z Saką jest kolejnym przykładem tego, że Arsenal wiąże swoich kluczowych zawodników długoterminowymi kontraktami. William Saliba, Gabriel Magalhaes, Ethan Nwaneri i Myles Lewis-Skelly latem zeszłego roku również przedłużyli swoje umowy.

Saka jest wychowankiem "Kanonierów" i spędził w tym klubie całą karierę. W pierwszym składzie zadebiutował jako 17-latek. Rozegrał w Arsenalu 296 oficjalnych meczów. Strzelił 77 goli i zanotował 78 asyst. Zdobył Puchar i dwa Superpuchary Anglii.

ZOBACZ TAKŻE: Kosztowna porażka Barcelony! Lewandowski nie pomógł

W tym sezonie we wszystkich rozgrywkach skrzydłowy wystąpił w 33 spotkaniach. Zanotował po siedem goli i asyst.

Saka zadebiutował w reprezentacji Anglii w 2020 roku. W drużynie narodowej rozegrał 48 meczów, w których zdobył 14 bramek i zaliczył dziewięć asyst. Prawdopodobnie zostanie powołany przez selekcjonera Thomasa Tuchela na tegoroczne mistrzostwa świata, które odbędą się w czerwcu i lipcu w Kanadzie, USA i Meksyku.

Arsenal prowadzi w Premier League. Ma cztery punkty przewagi nad drugim Manchesterem City i ogromną szansę na zdobycie pierwszego od 2004 roku mistrzostwa Anglii. Ponadto 22 marca zmierzy się z "Obywatelami" w finale Pucharu Ligi Angielskiej.

"Kanonierzy" w tym sezonie wciąż mają szansę na wygranie czterech rozgrywek, gdyż awansowali do 1/8 finału Ligi Mistrzów, a także 1/8 finału Pucharu Anglii.

PAP