Igrzyska olimpijskie szansą dla Polski. "Sport łączy pokolenia"

Włoskie zimowe igrzyska olimpijskie pokazują, że do organizacji tak dużego wydarzenia potrzebna jest współpraca na wszelkich poziomach: rządowym, władz lokalnych i tych sportowych, czyli władz federacji i oczywiście Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

W Mediolanie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskie odpowiedzialnymi za przygotowanie kandydatur do organizacji igrzysk.

Polskę reprezentowali Tomasz Chamera (wiceprezes PKOl), Maja Włoszczowska (członkini Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego) oraz Magdalena Szozda (przewodnicząca Komisji Sportu Młodzieżowego przy PKOl).

- Włosi pokazują, że współpraca instytucjonalna jest kluczem nie tylko do pozyskania organizacji takich zawodów, ale przede wszystkim do ich sukcesu. Jest z kogo czerpać inspirację, ale i jest okazja, by pokazać, że my, jako Polacy, też jesteśmy krajem, który chce i potrafi współpracować, szczególnie, że sport ma łączyć, a nie dzielić - powiedział Tomasz Chamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego i wiceprezes PKOl, w rozmowie z Marcinem Lepą, wysłannikiem Polsatu Sport na igrzyska.

Być może równie ważnym krokiem ku organizacji igrzysk byłoby współdziałanie w zarażaniu młodzieży do rywalizacji w duchu olimpizmu, poszukując następców Kacpra Tomasiaka i innych Biało-Czerwonych.

- We Włoszech widać, że sport łączy pokolenia, działa jak pomost i mam nadzieję, że w Polsce też tak się zadzieje i coraz więcej młodych ludzi będzie chciało postawić na aktywność, być w sporcie. Trzeba patrzeć na to, co przed nami i łapać inspirację oraz motywację do działania - zaznaczyła przewodnicząca Komisji Sportu Młodzieżowego PKOl Magdalena Szozda.

Na tym polu Włosi także mogą być dla nas wzorem.

Z zazdrością możemy obserwować włoski dorobek medalowy podczas igrzysk w Mediolanie i Cortinie, ale już na polu organizacyjnym moglibyśmy spróbować swoich sił.

