Kanadyjki znowu najlepsze w wyścigu drużynowym

Zimowe

Kanadyjki powtórzyły sukces z Pekinu i zdobyły w Mediolanie złoty medal olimpijski w wyścigu drużynowym w łyżwiarstwie szybkim. Srebro wywalczyły Holenderki, a brąz Japonki. Polki nie startowały.

Trzy zawodniczki łyżwiarstwa szybkiego z Kanady jadące w formacji na lodzie.
fot. PAP

Ivanie Blondin, Valerie Maltais, Isabelle Weidemann osiągnęły czas 2.55,81 i wyprzedziły Pomarańczowe o 0,96 s.

 

W finale B Japonki z wynikiem 2.58,50 wyraźnie, bo o 3,5 s pokonały Amerykanki. 

 

Wyniki wyścigu drużynowego kobiet w łyżwiarstwie szybkim:

 

finał A


1. Kanada 2.55,81 (Ivanie Blondin, Valerie Maltais, Isabelle Weidemann, Beatrice Lamarche)
2. Holandia 2.56,77 (Joy Beune, Merel Conijn, Marijke Groenewoud, Antoinette Rijpma-de Jong)

 

finał B


3. Japonia 2.58,50 (Momoka Horikawa, Ayano Sato, Miho Takagi, Hana Noake)
4. USA 3.02,00

 

finał C


5. Niemcy 3.00,65
6. Belgia 3.04,92

 

finał D


7. Chiny
8. Kazachstan wycofał się

PAP
