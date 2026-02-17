Kanadyjki znowu najlepsze w wyścigu drużynowym
Kanadyjki powtórzyły sukces z Pekinu i zdobyły w Mediolanie złoty medal olimpijski w wyścigu drużynowym w łyżwiarstwie szybkim. Srebro wywalczyły Holenderki, a brąz Japonki. Polki nie startowały.
Ivanie Blondin, Valerie Maltais, Isabelle Weidemann osiągnęły czas 2.55,81 i wyprzedziły Pomarańczowe o 0,96 s.
W finale B Japonki z wynikiem 2.58,50 wyraźnie, bo o 3,5 s pokonały Amerykanki.
Wyniki wyścigu drużynowego kobiet w łyżwiarstwie szybkim:
finał A
1. Kanada 2.55,81 (Ivanie Blondin, Valerie Maltais, Isabelle Weidemann, Beatrice Lamarche)
2. Holandia 2.56,77 (Joy Beune, Merel Conijn, Marijke Groenewoud, Antoinette Rijpma-de Jong)
finał B
3. Japonia 2.58,50 (Momoka Horikawa, Ayano Sato, Miho Takagi, Hana Noake)
4. USA 3.02,00
finał C
5. Niemcy 3.00,65
6. Belgia 3.04,92
finał D
7. Chiny
8. Kazachstan wycofał się