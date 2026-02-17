Kurakowa awansowała do programu dowolnego
Łyżwiarka figurowa Jekaterina Kurakowa zajmuje 19. miejsce po programie krótkim solistek i awansowała do programu dowolnego olimpijskiej rywalizacji w Mediolanie. Prowadzi dość niespodziewanie Japonka Ami Nakai.
Łyżwiarka figurowa w czerwonej sukience wykonuje piruet na lodzie
Jekatierina Kurakowa: Wiedziałam, że albo pojadę idealnie i będę w finale, albo powiem "ciao"
Magdalena Tascher: Katia wybrała bezpieczniejszą opcję i to była zdecydowanie lepsza strategia
17-letnia Nakai nie odniosła jeszcze większych sukcesów. W tegorocznych mistrzostwach Japonii była... czwarta.
Liderka uzyskała notę 78,71 pkt i wyprzedza swoją utytułowaną rodaczkę Kaori Sakamoto - 77,23 oraz Amerykankę Alysę Liu - 76,59.
Kurakowa otrzymała najwyższą w tym sezonie notę 60,14.
Do czwartkowego programu dowolnego zakwalifikowały się 24 łyżwiarki z 29-osobowej stawki.
