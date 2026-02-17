Kurakowa awansowała do programu dowolnego

Zimowe

Łyżwiarka figurowa Jekaterina Kurakowa zajmuje 19. miejsce po programie krótkim solistek i awansowała do programu dowolnego olimpijskiej rywalizacji w Mediolanie. Prowadzi dość niespodziewanie Japonka Ami Nakai.

Łyżwiarka figurowa w czerwonej sukience wykonuje piruet na lodowisku.
fot. PAP
Łyżwiarka figurowa w czerwonej sukience wykonuje piruet na lodzie

17-letnia Nakai nie odniosła jeszcze większych sukcesów. W tegorocznych mistrzostwach Japonii była... czwarta.

 

Liderka uzyskała notę 78,71 pkt i wyprzedza swoją utytułowaną rodaczkę Kaori Sakamoto - 77,23 oraz Amerykankę Alysę Liu - 76,59.

 

Kurakowa otrzymała najwyższą w tym sezonie notę 60,14.

 

Do czwartkowego programu dowolnego zakwalifikowały się 24 łyżwiarki z 29-osobowej stawki.

ZIMOWEZIMOWE IO
