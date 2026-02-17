Benfica i Real mierzyły się ze sobą w ostatniej kolejce fazy ligowej rozgrywek, a mecz w Lizbonie był emocjonujący do samego końca. Lizobończycy, dzięki bramce golkipera Anatolija Trubina w doliczonym czasie rzutem na taśmę wywalczyli awans do fazy pucharowej rozgrywek. Porażka Królewskich 2:4 oznaczała z kolei wypadnięcie z najlepszej ósemki fazy ligowej i konieczność gry w play-offach o 1/8 finału rozgrywek.

W losowaniu fazy play-off obie drużyny znowu trafiły na siebie i w dwumeczu powalczą o awans do najlepszej szesnastki LM. Pierwszy mecz zostanie rozegrany na Stadionie Światła w Lizbonie. - Naszym celem nie jest tylko wyeliminowanie Benfiki, ale wygranie całej Ligi Mistrzów. Bo do tego zobowiązuje nas ten herb. Dla nas to nie jest zemsta, a celem jest awans z dwumeczu i po to tu przyjechaliśmy - mówił Alvaro Arbeloa na przedmeczowej konferencji prasowej.

Trener Królewskich w pierwszym spotkaniu będzie musiał radzić sobie bez kilku ważnych postaci - Edera Militao, Jude'a Bellinghama, Rodrygo, Raula Asencio. Najważniejsze będzie jednak wyciągnięcie wniosków z meczu 8. kolejki fazy ligowej i niepowtórzenie błędów z przegranego 2:4 starcia. - Arbeloa miał umiejętność zmodyfikowania swojej drużyny pod względem strukturalnym. Umiał wyjść z trudnej sytuacji po niespodziewanej i ciężkiej porażce, odnosząc trzy kolejne zwycięstwa w lidze - powiedział przed meczem trener Benfiki Jose Mourinho, który w przeszłości prowadził Real.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Benfica - Real od 21:00 na Polsatsport.pl.

psl, Polsat Sport