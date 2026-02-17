Bogdanka zbroi się na nowy sezon! Najbardziej utytułowany siatkarz podpisał kontrakt

Wachnik przeniósł się do Lublina w 2020 roku. Wcześniej grał m.in w Czarnych Radom, Dafi Społem Kielce czy Cuprum Lubin. Z ekipą z Lublina święcił największe triumfy w karierze.

Okazuje się, że to nie koniec przygody doświadczonego zawodnika w klubie na wschodzie Polski. W mediach społecznościowych LUK-u poinformowano, że jego kontrakt został przedłużony.

"Najbardziej utytułowany siatkarz w historii BOGDANKI LUK Lublin! Z lubelskim klubem wywalczył awans do Plusligi w sezonie 2020/2021. W kolejnych latach wygrał Puchar CEV Challenge Cup 2025, Mistrzostwo Polski 2024/2025, Superpuchar Polski 2025 oraz Puchar Polski 2026. Dla "Wacha" będzie to siódmy sezon w żółto-czarnych barwach" - napisano na stronie internetowej klubu.

Wcześniej kontrakty przedłużono Wilfredo Leonowi, Kewinowi Sasakowi, Marcinowi Komendzie, Aleksovi Grozdanovowi, Mateuszowi Malinowskiemu, Hilirowi Henno i Daenan Gyimahowi.

Bogdanka LUK Lublin to aktualni mistrzowie Polski. W dorobku jednego z "najmłodszych" klubów PlusLigi można znaleźć także Puchar (2026), Superpuchar (2025) oraz zwycięstwo w Pucharze Challenge (2025).

KP, Polsat Sport