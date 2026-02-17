Oto, co Lewandowski zrobił w wolny dzień. Pokazał to całemu światu

Robert oraz Anna Lewandowscy zamieścili we wtorek po południu na Instagramie zdjęcia z wyjazdu w góry - do Andory. Widać, że ich córki Klara oraz Laura prawdopodobnie jeździły na nartach. Anna dodała również fotografię, jak dziewczynki wjeżdżają wyciągiem na stok.

Ze zdjęć możemy wywnioskować, że piłkarz był jedynie wsparciem dla swoich córek. Wszystko wskazuje na to, że sam nie zdecydował się na zjazd. Nie ma co się dziwić. Niewykluczone, że ma w kontrakcie zapis dotyczący uprawiania niebezpiecznych sportów.

Pamiętamy, jak kilka lat temu mówiło się, że w umowie z Bayernem, zakaz jazdy na nartach oraz snowboardzie miał Manuel Neuer. Nie zastosował się wówczas do tego punktu i podczas urlopu złamał nogę. Był wówczas wyłączony z gry na kilka miesięcy.

Lewandowski nie może sobie pozwolić na przerwy, zwłaszcza że przed Barceloną kluczowe mecze w tym sezonie. Mało tego, już niebawem wyjaśni się przyszłość Polaka, którego kontrakt z obecnym pracodawcą wygasa z końcem czerwca.

FC Barcelona rozegra kolejny mecz już w niedzielę 22 lutego. Jej rywalem będzie Levante.