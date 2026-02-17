Polacy daleko po skokach na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026

Yamamoto skoczył 136,5 m i na trasę biegu ruszy z przewagą ośmiu sekund nad Austriakiem Johannesem Lamparterem, który 11 lutego zdobył srebro w innej konkurencji kombinacji norweskiej (wówczas rywalizowano na skoczni normalnej). Trzeci - ze stratą 16 sekund - jest Norweg Andreas Skoglund.

Piąte miejsce zajmuje złoty medalista ze środowych zawodów - Norweg Jens Luraas Oftebro, ze stratą 22 s.

Krzempek oddał skok na odległość 120 metrów i traci do lidera 2.21. Natomiast Jarząbek uzyskał 102 m, co przełożyło się na prawie pięć minut straty do Yamamoto - 4.55.

Bieg na 10 km rozpocznie się o godz. 13.45.

BS, PAP