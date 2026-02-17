Polsat Futbol Cast - 18.02. Transmisja TV i stream online

Piłka nożna

Przed nami kolejne wydanie programu Polsat Futbol Cast. Gdzie oglądać? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Logo Polsat Futbol Cast na tle stadionu piłkarskiego.
fot. PAP
Polsat Futbol Cast

W środowym Polsat Futbol Caście Tomasz Hajto i Roman Kołtoń zapowiedzą czwartkowe mecze Ligi Konferencji. Punktem odniesienia dla naszych ekspertów będą ostatnie wyniki PKO BP Ekstraklasy.

 

Jeśli chodzi o pucharowiczów, którzy wezmą udział w 1/16 finału Ligi Konferencji, to w ramach 21. kolejki najwyższej polskiej klasy rozgrywkowej Jagiellonia zremisowała bezbramkowo z Cracovią, a Lech pewnie pokonał Piasta 3:0.

 

Z drużyn bijących się w tym momencie o utrzymanie Widzew zwyciężył nad Wisłą Płock 2:0, natomiast sytuacja Legii Warszawa, po wyjazdowym remisie 1:1 z GieKSą, nadal wygląda fatalnie.


Ponadto, Hajto i Roman Kołtoń podsumują również kosmiczną kolejkę Serie A w wykonaniu Piotra Zielińskiego i Nicoli Zalewskiego (zwycięstwo 3:2 Interu nad Juventusem oraz 2:0 Atalanty z Lazio), a także najważniejsze, z polskiego punktu widzenia, mecze Bundesligi.


Transmisja Polsat Futbol Cast od godziny 09:00 w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go, Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Napoli - Como. Skrót meczu
Zobacz także

Zwycięzcę wyłoniły rzuty karne! Poznaliśmy kolejnego półfinalistę Pucharu Włoch

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 