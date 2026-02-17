Polska sztafeta na 11. miejscu. Zwycięstwo Francuzów

Drugie miejsce na trasie w Anterselvie zajęli Norwegowie, a trzecie Szwedzi.

Francuzi biegli w składzie: Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet i Eric Perrot. Byli jedyną drużyną z czołowej szóstki w klasyfikacji końcowej, która musiała biec karną rundę. Stało się to na pierwszej zmianie (przy drugim strzelaniu) Claude'a, co kosztowało jego zespół chwilowy spadek aż na 20. lokatę. Później jednak on i koledzy szybko odrabiali straty.

To szesnasty medal „Trójkolorowych” w tegorocznych igrzyskach, dzięki czemu poprawili swoje osiągnięcia z 2014 i 2018 roku (wówczas po 15). W samym biathlonie mają już dziewiąty krążek w Anterselvie i czwarty złoty.

Szczególne powody do satysfakcji może mieć 33-letni Fillon Maillet, którego dorobek w całej karierze wynosi obecnie osiem olimpijskich medali - pięć złotych i trzy srebrne. W IO 2026 zanotował już trzy triumfy.

Sztafeta Francuzów uzyskała czas 1:19.55,2, wyprzedzając o 9,8 s Norwegów (Martin Uldal, Johan-Olav Botn, Sturla Holm Laegreid, Vetle Sjaastad Christiansen). Szwedzi - Viktor Brandt, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma, Sebastian Samuelsson - stracili do triumfatorów prawie minutę - 57,5 s.

Biało-czerwoni, którzy całkiem nieźle strzelali, wystąpili w składzie Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka i Marcin Zawół. Żaden z nich nie musiał biegać karnej rundy, natomiast łącznie dziesięć razy dobierali naboje.

Zawół na finiszu ostatniej zmiany wyprzedził sztafety Bułgarii i Estonii, dzięki czemu Polacy zajęli ostatecznie 11. miejsce. Do Francuzów stracili 3.37,3, a do dziesiątych Austriaków - ponad pół minuty.

Wyniki sztafety 4x7,5 km biathlonistów:

1. Francja 1:19.55,2 (1 karna runda + 9 dobierań) (Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet, Eric Perrot)

2. Norwegia strata 9,8 s (0+6) (Martin Uldal, Johan-Olav Botn, Sturla Holm Laegreid, Vetle Sjaastad Christiansen)

3. Szwecja 57,5 (0+6) (Viktor Brandt, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma, Sebastian Samuelsson)

4. Niemcy 1.48,3 (0+12)

5. USA 2.27,4 (0+8)

6. Czechy 2.31,3 (0+10)

7. Finlandia 2.34,1 (2+10)

8. Szwajcaria 2.41,4 (2+12)

9. Słowenia 2.57,8 (1+11)

10. Austria 3.03,3 (0+7)

11. Polska 3.37,3 (0+10)

(Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka, Marcin Zawół)