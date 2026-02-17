Powrót po 15 latach stał się faktem! Earvin N'Gapeth z nowym kontraktem

W trakcie całej swojej klubowej kariery N'Gapeth występował we Francji, Włoszech, Rosji, a także w Katarze, Iranie i Turcji. Od 2024 roku broni barw Fenerbahce. Jego klubowym kolegą jest były reprezentant Polski - Fabian Drzyzga.

ZOBACZ TAKŻE: Wielkie zmiany w siatkówce! Sprawdź, jakie przepisy mają wejść w życie

W kuluarach już od jakiegoś czasu mówiło się o powrocie kontrowersyjnego Francuza do Tours. Teraz plotki się potwierdziły. Od przyszłego sezonu siatkarz będzie zawodnikiem ekipy z Tours.

"Tours Volley-Ball z dumą ogłasza wielki powrót Earvina N'Gapetha na dwa kolejne sezony. Earvin uosabia doskonałość, talent i determinację na najwyższym poziomie. Po błyskotliwej karierze w największych europejskich ligach, zdobyciu wielu tytułów krajowych i międzynarodowych, wraca tam, gdzie wszystko się zaczęło. Tours i Earvin mają wspólną ambicję: nadal błyszczeć na najwyższym poziomie, mając na celowniku LA 2028. Tours Volley-Ball otworzy nowy rozdział w swojej historii. Zapowiada się spektakularnie" - napisano w komunikacie klubu.

Według nieoficjalnych informacji dwuletnia umowa z francuską ekipą ma być ostatnim przystankiem w bogatej karierze 35-latka.

N'Gapeth to jeden z najlepszych siatkarzy świata w ostatniej dekadzie. Francuski przyjmujący z drużyną narodową dwukrotnie wywalczył złoto igrzysk olimpijskich, wygrał mistrzostwo Europy w 2015 roku oraz Ligę Światowa (2015,2017) i Ligę Narodów (2022,2024)

Jak zmieniał się Earvin N'Gapeth? Zobacz galerię

KP, Polsat Sport