Wielkie zmiany w siatkówce! Sprawdź, jakie przepisy mają wejść w życie

Problemem siatkówki w telewizji jest wciąż nieprzewidywalność czasu rozgrywania meczów, które sami doświadczamy w naszej lidze, a dokładniej widełki czasowe, w jakich mecze są rozgrywane. Stąd próby w FIVB skracania maksymalnie wszystkich przerw pomiędzy akcjami.

Tak mają wyglądać składy klubów PlusLigi w sezonie 2026/2027

Dodatkowo pamiętajmy, że każdy sport jest dla kibica i to kibic jest najważniejszy. Przepisy muszą być na tyle przejrzyste, aby nawet niespecjalnie interesujący się siatkówką kibic z przyjemnością i zrozumieniem tego, co się dzieje na boisku, spędzał czas na hali lub przed telewizorem.

Musimy wziąć też pod uwagę pędzący rozwój technologiczny, który dzięki AI będzie na bieżąco pozbawiał sędziów pracy w czasie rzeczywistym, oceniając każdy kontakt piłki z zawodnikiem, boiskiem, siatką itp. Ostatnim ważnym argumentem za uaktualnieniem przepisów jest stworzenie warunków, aby akcje były długie i nieprzerywane gwizdkiem sędziego, bo kibic lubi wymiany! Stąd zeszłoroczne dopuszczenie podwójnego odbicia przy wystawie.

Przy zapoznawaniu się z nowościami miejmy cały czas z tyłu głowy wszystkich zaangażowanych we współpracę, bo nad zmianami nie pracują tylko działacze, ale również spora liczba topowych trenerów. Przypominam również, że to nie jest jeszcze finalna wersja, a tylko propozycje, które musi jeszcze przyklapać sama góra FIVB, nie mówiąc już o przyszłym sezonie w PLS.

1. Zmiana pozycji zespołu w momencie pierwszego ruchu serwującego, zamiast obecnie podrzutu piłki.

Przepis z poprzedniego sezonu był w jakimś stopniu rewolucyjny, ponieważ zawodnicy nie musieli czekać na serwis i ustawiali się gdzie chcieli, więc zatarły się siatkarskie ustawienia. Nowy przepis zezwoli na jeszcze większą swobodę i da jeszcze więcej czasu na zmianę pozycji.