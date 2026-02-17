Sporting Lizbona - Asseco Resovia. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

W siatkarskiej Lidze Mistrzów 2026 wystartowało dwadzieścia klubów. Podzielono je na pięć grup po cztery drużyny w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w ćwierćfinałach uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza spośród tych, które zajmą trzecie lokaty.

ZOBACZ TAKŻE: Zaskakujący transfer Asseco Resovii. Klub sięga po wielki talent

Po piątej kolejce bezpośredni awans do ćwierćfinałów mają już zapewniony: Ziraat Bankkart Ankara (grupa A), Sir Sicoma Monini Perugia (grupa C), Cucine Lube Civitanova (grupa E) oraz Bogdanka LUK Lublin (grupa B).

Wciąż nie jest za to jasna sytuacja w grupie D, gdzie po pięciu seriach na czele znajduje się Aluron CMC Warta Zawiercie. Zawiercianie mają 12 punktów, o 3 więcej niż Asseco Resovia. Ekipa z Rzeszowa wciąż ma szansę na pierwsze miejsce, ale warunkiem jest wygrana za trzy punkty ze Sportingiem. Zespół ze stolicy Portugalii wygrał na razie jeden mecz - w piątej kolejce z Luneburgiem.

Przed własną publicznością rzeszowianie zwyciężyli ze Sportingiem 3:0.

Transmisja meczu Sporting Lizbona - Asseco Resovia w środę 18 lutego o godzinie 20.15 w Polsacie Sport 3 i na Polsat Box Go.

Polsat Sport