Stoch: Mam mieszane uczucia. Chciałem cieszyć się ze swoich sukcesów

Reprezentacja Polski wywalczyła na olimpijskiej skoczni w Predazzo medale w trzech konkurencjach. Aż trzy krążki przywiezie do Polski Kacper Tomasiak, a jeden Paweł Wąsek, który wywalczył medal wraz z Tomasiakiem w rywalizacji duetów. Tym razem na podium nie stanął Kamil Stoch, dla którego były to ostatnie igrzyska w karierze.

- Mam bardzo mieszane uczucia, bo chciałem się cieszyć ze swoich sukcesów, a przyszło mi cieszyć się z sukcesów kolegi. Kiedyś jednak to koledzy cieszyli się z moich sukcesów, więc dzisiaj ta historia zatacza koło(...) Z jednej strony jestem zawiedziony swoją postawą, wynikami, a z drugiej strony jestem szczęśliwy, że jestem częścią drużyny na medal - mówił Stoch po konkursie duetów.

Mistrz olimpijski z Soczi i Pjongczangu docenił świetną postawę swoich kolegów w poniedziałkowym konkursie. - Paweł i Kacper w pełni zasłużyli na sukces, podobnie jak cały sztab szkoleniowy z trenerem Maciusiakiem na czele - dodał.

A co Stoch powiedział o swojej formie na igrzyskach? - Wiem, że skoki, które pokazałem w zawodach, w ogóle nie odzwierciedlają dyspozycji, potencjału, jaki mam. Pokazywały to poszczególne serie treningowe. Najbardziej boli mnie fakt, że fizycznie jestem w formie życia, ale nie potrafię tego przełożyć na skocznię. Technika nie poszła za dyspozycją fizyczną - przyznał skoczek z Zębu.

