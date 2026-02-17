Kamil Stoch zdradził, co będzie robił po zakończeniu kariery

Zimowe

Kamil Stoch po raz ostatni wystąpił w igrzyskach olimpijskich, a niebawem zakończy sportową karierę. Czy skoczek z Zębu ma już plany na przyszłość? Czy będzie tworzył przyszłość polskich skoków? - Uważam, że wiedzy nie powinienem trzymać dla siebie. Mogę się nią dzielić z innymi - powiedział Stoch.

Dwóch mężczyzn w zimowych kurtkach i czapkach, stojących blisko siebie, z widocznymi fragmentami twarzy.
fot. PAP
Kamil Stoch długo rozmawiał z mediami po zakończeniu rywalizacji duetów

Stoch nie wziął udziału w ostatniej konkurencji skoczków podczas igrzysk i przyglądał się z boku, jak po medal sięgają Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek. Po zakończeniu rywalizacji duetów długo rozmawiał jednak z mediami, w tym wysłannikiem Polsatu Sport do Włoch - Michałem Białońskim.

 

ZOBACZ TAKŻE: Tak niemieckie media skomentowały anulowanie finału skoków. Zadają wymowne pytanie

 

W rozmowie z dziennikarzami pojawił się między innymi temat przyszłości Stocha.

 

- Uważam, że wiedzy nie powinienem trzymać dla siebie. Mogę się nią dzielić z innymi. Chciałbym to najpierw robić na poziomie klubowym. Wraz z małżonką prowadzimy klub Eve-nement Zakopane już od 11 lat. Chciałbym moją wiedzą wzbogacać pracę trenerów klubowych - powiedział skoczek.

 

 

 

 

Stoch wypowiedział się również na temat tego, w jakim stanie jest obecnie szkolenie w polskich skokach.

 

- Nigdy nie ma systemu, który jest idealny i działałby w każdych okolicznościach. Każdy system ma dziury i wady. System w Polsce ma szansę powodzenia. Są duże perspektywy, są sukcesy. Kiedy wielu ludzi nas skreślało, mówiło, że skoki w Polsce się skończyły, to nagle okazało się, że jest inaczej. Skoki się odradzają. Proszę ludzi zaangażowanych w skoki, którzy mają wpływ na przyszłość, żeby ten sukces potraktowali jako motor napędowy, fundament i zastrzyk dobrej energii, by zrobić coś jeszcze lepszego - dodał.

 

Zobacz także

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
KAMIL STOCHSKOKIZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Bartosz Pisarek: Łatwo rzucać oskarżenia, a ja uważam, że Wójcik miała wszystko zapewnione
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 