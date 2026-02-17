Kamil Stoch zdradził, co będzie robił po zakończeniu kariery

Stoch nie wziął udziału w ostatniej konkurencji skoczków podczas igrzysk i przyglądał się z boku, jak po medal sięgają Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek. Po zakończeniu rywalizacji duetów długo rozmawiał jednak z mediami, w tym wysłannikiem Polsatu Sport do Włoch - Michałem Białońskim.

ZOBACZ TAKŻE: Tak niemieckie media skomentowały anulowanie finału skoków. Zadają wymowne pytanie

W rozmowie z dziennikarzami pojawił się między innymi temat przyszłości Stocha.

- Uważam, że wiedzy nie powinienem trzymać dla siebie. Mogę się nią dzielić z innymi. Chciałbym to najpierw robić na poziomie klubowym. Wraz z małżonką prowadzimy klub Eve-nement Zakopane już od 11 lat. Chciałbym moją wiedzą wzbogacać pracę trenerów klubowych - powiedział skoczek.

Stoch wypowiedział się również na temat tego, w jakim stanie jest obecnie szkolenie w polskich skokach.

- Nigdy nie ma systemu, który jest idealny i działałby w każdych okolicznościach. Każdy system ma dziury i wady. System w Polsce ma szansę powodzenia. Są duże perspektywy, są sukcesy. Kiedy wielu ludzi nas skreślało, mówiło, że skoki w Polsce się skończyły, to nagle okazało się, że jest inaczej. Skoki się odradzają. Proszę ludzi zaangażowanych w skoki, którzy mają wpływ na przyszłość, żeby ten sukces potraktowali jako motor napędowy, fundament i zastrzyk dobrej energii, by zrobić coś jeszcze lepszego - dodał.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat Sport